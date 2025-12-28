خبرگزاری کار ایران
طراحی محصولات جدید فولاد هرمزگان مبتنی بر واقعیات بازار و توسعه تکنولوژی

در سال‌های اخیر، صنعت فولاد ایران با چالش‌هایی نظیر محدودیت در تأمین مواد اولیه باکیفیت، نوسانات بازار جهانی، الزامات زیست‌محیطی و تغییر الگوی تقاضا در صنایع پایین‌دست مواجه بوده است. درعین‌حال، رشد فناوری‌های نوین، توسعه صنایع خودروسازی، انرژی و زیرساخت و حرکت کشور به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، فرصت‌های جدیدی برای تنوع‌بخشی به سبد محصولات ایجاد کرده است. در این میان، فولاد هرمزگان با تکیه بر دانش فنی و سرمایه انسانی متخصص، توانسته از این فرصت‌ها برای توسعه گریدهای ویژه و ارتقای کیفیت محصولات، به‌طور مؤثر بهره‌ ببرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، حامد لهراسبی‌نژاد، رئیس متالورژی و طراحی محصول شرکت فولاد هرمزگان با بیان این مطلب گفت: توسعه محصول در صنعت فولاد نقشی اساسی در ایجاد مزیت رقابتی ایفا می‌کند. در واقع با تولید گریدهای فولادی ویژه، نه‌تنها می‌توان محصولات متمایزی ارائه کرد، بلکه امکان پاسخ‌گویی به نیازهای تخصصی صنایع پایین‌دست نیز فراهم می‌شود.

وی افزود: این رویکرد، از طریق افزایش بهره‌وری خطوط تولید و کارایی بیشتر محصولات مشتریان و ورود به بازارهای صادراتی، ارزش‌آفرینی را تقویت می‌کند. در فولاد هرمزگان، توسعه محصول به‌عنوان پیشران اصلی توسعه پایدار و برندینگ صنعتی شناخته می‌شود.

متن کامل این گفت‌وگو را در صفحه 6 هفته‌نامه شماره 181 دنیای فولاد بخوانید.

