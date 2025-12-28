طراحی محصولات جدید فولاد هرمزگان مبتنی بر واقعیات بازار و توسعه تکنولوژی

در سال‌های اخیر، صنعت فولاد ایران با چالش‌هایی نظیر محدودیت در تأمین مواد اولیه باکیفیت، نوسانات بازار جهانی، الزامات زیست‌محیطی و تغییر الگوی تقاضا در صنایع پایین‌دست مواجه بوده است. درعین‌حال، رشد فناوری‌های نوین، توسعه صنایع خودروسازی، انرژی و زیرساخت و حرکت کشور به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، فرصت‌های جدیدی برای تنوع‌بخشی به سبد محصولات ایجاد کرده است. در این میان، فولاد هرمزگان با تکیه بر دانش فنی و سرمایه انسانی متخصص، توانسته از این فرصت‌ها برای توسعه گریدهای ویژه و ارتقای کیفیت محصولات، به‌طور مؤثر بهره‌ ببرد.