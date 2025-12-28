به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری؛ در ابتدای این بازدید حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری به تشریح وضعیت تولید و عملکرد این مجموعه پرداخت و گفت: شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری با تکیه بر توان فنی و تخصصی نیروهای خود، در مسیر افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات و پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز صنایع خودروسازی کشور گام برمی‌دارد. شجاعی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا افزود: بروزرسانی تجهیزات، بهبود فرآیندهای تولید، بومی‌سازی قطعات و ارتقای شاخص‌های ایمنی و زیست‌ محیطی از مهم‌ترین اولویت‌ های شرکت در دوره پیش‌رو است.

مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری همچنین تأکید کرد: شرکت ورق خودرو با رویکرد استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های گروه فولاد مبارکه از جمله بهره مندی از انبارهای سرویس سنترها، تأمین مالی درون زنجیره ای گروه فولاد مبارکه(SCF) و…در تلاش است با توسعه سبد محصولات خود به اهمیت جایگاه ویژه خود در زنجیره ارزش فولاد کشور بیفزاید.

شجاعی تأکید کرد:شرکت ورق‌خودرو در حال بروزرسانی خط تولید ورق گالوانیزه کارخانه شماره۲ این شرکت برای تولید ورق‌های ویژه مورد استفاده در سازه‌ها و استراکچرهای پنل‌های خورشیدی (ZAM) می باشد و با اتکا بر فناوری‌های نوین و توان متخصصان خود، نیاز بخش مهمی از صنعت انرژی خورشیدی را در آینده ای نزدیک تأمین خواهد نمود.

شجاعی اضافه کرد:شرکت ورق خودرو بیش از نیمی از بازار محصولات گالوانیزه کشور را در اختیار دارد و تنها تولیدکننده ورق‌های گالوانیزه ویژه استفاده درصنایع خودروسازی کشور است و این قابلیت ها شرایط ویژه ای را برای این شرکت رقم زده است.

در ادامه، مهدی کویتی، مدیرعامل هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه صنعتی اظهار داشت: شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری همواره از قابلیت های فنی ارزشمندی برخوردار است و نقشی راهبردی در زنجیره ارزش فولاد کشور ایفا می نماید. کویتی اضافه کرد: این شرکت یکی از ارکان مهم صنعت فولاد کشور است و بزرگترین تأمین‌کننده ورق‌های کیفی برای صنایع خودروسازی و صنایع لوازم خانگی به شمار می‌رود و تقویت توان رقابتی آن برای هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان به عنوان یکی از سهامداران این شرکت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرعامل هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با تأکید بر ضرورت توسعه پایدار تصریح کرد: هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با تمام توان از برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت حمایت می‌کند و انتظار می‌رود با تداوم این مسیر، شاهد رشد تولید، ارتقای کیفیت محصولات و تثبیت هرچه بیشتر جایگاه این مجموعه در صنعت فولاد کشور باشیم. وی به امضای تفاهم نامه اخیر شرکت آتیه صنعت، زیر مجموعه شرکت آتیه فولاد نقش جهان، با شرکت ورق خودرو اشاره کرد و گفت: شرکت آتیه صنعت در زمینه توسعه فناوری جدید از جمله سیستم‌های اندازه گیری و سنجش ضخامت ورق به دستاوردهای قابل‌توجهی دست یافته و می تواند یاریگر شرکت ورق خودرو در دستیابی به اهداف این شرکت باشد و صنعت فولاد کشور را در زمینه تأمین این نوع تجهیزات از وابستگی به منابع خارجی بی نیاز نموده است.

در ادامه، محمد تاجمیر ریاحی، مدیرعامل شرکت فولاد متیل با اشاره به ظرفیت‌های مشترک همکاری، خواستار گسترش ارتباط و تعامل هرچه بیشتر میان دو شرکت شد و اظهار داشت: شرکت فولاد متیل از قابلیت‌ها و پتانسیل‌ های فنی و اجرایی بالایی برخوردار است و توسعه همکاری‌های دوجانبه با شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش افزوده برای هر دو مجموعه باشد.

تاجمیر ریاحی خاطرنشان کرد: همکاری مؤثر میان شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد کشور، نقش مهمی در تقویت توان تولید داخل و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز صنایع پایین‌دستی خواهد داشت.

انتهای پیام/