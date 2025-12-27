خبرگزاری کار ایران
طی حکمی از سوی رییس قوه قضاییه؛

دادستان عمومی و انقلاب آستارا معرفی شد

جواد حسن بیگی با حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرزی بندر آستارا معرفی شد.

به گزارش ایلنا، مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرزی بندر آستارا امروز با حضور رئیس کل دادگستری استان گیلان در محل فرمانداری آستارا برگزار و جواد حسن‌بیگی با حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان آستارا معارفه و از زحمات یاسر همدمی دادستان سابق این شهرستان قدردانی شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان، امام جمعه آستارا در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستارا با اشاره به جایگاه عدل و عدالت و دادگستری در جامعه اظهار کرد: باید قوانین برای حل مشکلات مردم شهرستان مرزی بندر آستارا با جدیت رعایت و همه مسئولان کمک کنند تا کارهای مردم به صورت قانونی و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی بر لزوم توسعه همکاری و تعامل دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی تاکید و خواستار توجه جدی به آسیب‌های فرهنگی جامعه شد.

امام جمعه آستارا با تاکید بر ضرورت استقرار فرمانداری ویژه در شهرستان آستارا و با انتقاد از ضعف‌های نظارتی در برخی حوزه‌ها به ویژه بر ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: اشراف مراجع به موضوعات مرتبط سازمانی و واکنش به‌موقع در پیشگیری از هرگونه تخلف ضرورتی انکارناپذیر است.

علی درمانی، فرماندار آستارا نیز در این جلسه با تأکید بر جایگاه راهبردی و ملی این شهرستان به عنوان دروازه ارتباطی با قفقاز و اروپا و یکی از قطب‌های مهم گردشگری و اقتصادی شمال کشور، خواستار حمایت فوری و همه‌جانبه برای رفع مشکلات عمرانی و توسعه زیرساخت‌های آن شد.

وی تکمیل مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری نیمه‌کاره اداره ارشاد، رفع مشکلات پخش شبکه‌های تلویزیونی ایران و تسریع در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را از جمله ضرورت‌های توسعه این شهرستان مرزی استان گیلان برشمرد.

رئیس دادگستری آستارا نیز در این جلسه با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه قضایی اظهار کرد: همکاری میان نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند به بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی شهرستان کمک کند.

عباس جاذب تأکید کرد: دادگستری آستارا همواره آماده است تا در راستای حمایت از حقوق شهروندان و ارتقاء سطح خدمات قضایی تلاش کند و به دنبال ایجاد محیطی امن و عادلانه برای همه شهروندان خواهد بود.

