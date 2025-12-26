خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باحضور وزیر تجارت صربستان؛

قرارداد رسمی مشارکت ایران در EXPO 2027 بلگراد به امضا طرفین رسید

قرارداد رسمی مشارکت ایران در EXPO 2027 بلگراد به امضا طرفین رسید
کد خبر : 1733110
لینک کوتاه کپی شد.

عصر امروز ۴ دی ماه ۱۴۰۴ و با حضور خانم یاگودا لازارویچ، وزیر تجارت داخلی و خارجی جمهوری صربستان ، قرارداد رسمی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه جهانی EXPO 2027 بلگراد به امضا طرفین رسید.

به گزارش ایلنا : ایران پس از اسلواکی و روسیه، سومین کشور از میان ۱۲۷ کشور متقاضی مشارکت قطعی در این رویداد  می باشد که حضور خود در این رویداد بین‌المللی را به‌طور رسمی نهایی کرده است.

این قرارداد با حضور صدیف بیک‌زاده، کمیسر ژنرال جمهوری اسلامی ایران در EXPO 2027 بلگراد، و محمدمهدی تندگویان، معاون کمیسر ژنرال و رئیس کمیته اجرایی حضور ایران در اکسپوی بلگراد از طرف جمهوری اسلامی ایران، و همچنین  خانم یاگودا لازارویچ، وزیر تجارت داخلی و خارجی و کمیسر کل EXPO 2027 بلگراد، و دانیلو یرینیچ، مدیر EXPO 2027 بلگراد، از طرف کشور میزبان به امضا رسید.

در این مراسم، محمدصادق فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلگراد ، آقای چمنی، رایزن بازرگانی و دیگر مسئولان حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.

نمایشگاه جهانی EXPO 2027 بلگراد، بر اساس موافقت مجمع جهانی نمایشگاه‌های بین‌المللی (BIE) و با رای کشورهای عضو با انتخاب کشور صربستان بعنوان میزبان ،به مدت سه ماه و با مشارکت بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بین‌المللی در بلگراد برگزار خواهد شد. 

موضوع این دوره از نمایشگاه «بازی برای انسانیت ؛ ورزش و موسیقی برای همه» است و فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، اقتصادی و فناورانه کشورها در حوزه بازی، ورزش و موسیقی در سطح جهانی محسوب می‌شود.

بر اساس این قرارداد بین المللی ، جمهوری اسلامی ایران با اختصاص سالن نمایشگاهی ویژه ، دستاوردها و ظرفیت‌های  خود را در قالب پاویون ملی ایران در EXPO 2027 بلگراد در حوزه های محوری شعار اکسپو‌ به نمایش خواهد گذاشت. 

حضور ایران در این رویداد جهانی گامی مهم در جهت توسعه دیپلماسی عمومی، اقتصادی و فرهنگی، گسترش تعاملات بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های ایران در عرصه جهانی ارزیابی می‌شود.

اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد با حضور بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بین‌المللی، از ۲۵ اردیبهشت تا ۲۴مرداد ۱۴۰۶ با شعار «بازی برای انسانیت؛ ورزش و موسیقی برای همه»  در بلگراد، پایتخت صربستان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا