حضور برند ایتالیایی آردزیا در نمایشگاه لوازم خانگی مشهد

نمایشگاه لوازم خانگی مشهد از ۳ دی ماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه بین‌المللی این شهر آغاز شده و تا ۶ دی ماه ادامه دارد. این نمایشگاه که هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برگزار می‌شود، یکی از رویدادهای مهم حوزه لوازم خانگی در شرق کشور به‌شمار می‌رود و هر ساله میزبان برندها، فعالان بازار و مصرف‌کنندگان علاقه‌مند به محصولات جدید است.

در این دوره از نمایشگاه، آردزیا نیز با غرفه‌ای در سالن یاس حضور دارد و مجموعه‌ای از لوازم خانگی بزرگ و کوچک خود را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کند. تمرکز این برند در نمایشگاه امسال، معرفی محصولاتی با طراحی هماهنگ و مینیمال عنوان شده است.

پیشینه برند آردزیا؛ تمرکز بر طراحی و هماهنگی

آردزیا برندی با ریشه ایتالیایی است که قدمت آن به سال 1952 باز می‌گردد و در هفته دیزاین تهران در سال 1404 از سبد کامل محصولات خود رونمایی کرده است. برای این برند علاوه بر کیفیت بالای محصولات، زیبایی و دیزاین آنها اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل دیزاین از ابتدا یکی از بخش های اصلی شکل گیری این برند بوده است.

نگاه این برند به لوازم خانگی، صرفاً نگاه فنی یا کاربردی نیست. در رویکرد آردزیا، ظاهر محصولات، هماهنگی میان آن‌ها و تاثیری که بر فضای خانه می‌گذارند، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، دیزاین از ابتدا یکی از بخش‌های اصلی شکل گیری این برند بوده است.

DNA برند؛ سادگی، هماهنگی

آنچه به‌عنوان DNA یا هویت اصلی برند آردزیا معرفی می‌شود، بر چند نکته مشخص تمرکز دارد: دیزاین مینیمال، میراث ایتالیایی و جسارت در انتخاب رویکردهای نو است. این برند تلاش کرده محصولاتی ارائه دهد که در کنار هم، ظاهر یکدست و منظم داشته باشند و انتخاب لوازم خانگی را برای مصرف‌کننده آسان‌تر کنند.

هدف آردزیا این بوده که خریدار بتواند بدون نگرانی از ناهماهنگی رنگ یا فرم، چندین وسیله مختلف را از یک مجموعه انتخاب کند و آن‌ها را در کنار هم قرار دهد. به همین دلیل، اولین سبد محصولات آردزیا در ایران با رنگ مشکی مات به بازار لوازم خانگی ارائه شده است.

نمایش سبد محصولات لوازم خانگی

برخلاف برخی غرفه‌ها که تنها چند محصول محدود را به نمایش گذاشته‌اند، غرفه آردزیا شامل مجموعه‌ای کامل از لوازم آشپزخانه است. در این غرفه، بازدیدکنندگان می‌توانند محصولاتی مانند یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اجاق گاز، فر توکار و هود و تعدادی از لوازم خانگی کوچک را از نزدیک مشاهده کنند.

این محصولات از نظر رنگ و طراحی، شباهت زیادی به یکدیگر دارند و همگی با رنگ مشکی مات تولید شده‌اند. به گفته مسئولان غرفه، هدف از این کار، نشان دادن این موضوع است که مصرف‌کننده می‌تواند تمام لوازم آشپزخانه خود را با یک ظاهر هماهنگ انتخاب کند.

دیزاین مینیمال برای سلیقه‌های مختلف

یکی از نکاتی که در توضیح محصولات آردزیا به آن اشاره می‌شود، دیزاین مینیمال است. این نوع طراحی باعث می‌شود محصولات برای طیف گسترده‌ای از سلیقه‌ها مناسب باشند؛ چه افرادی که به آشپزخانه‌های مدرن علاقه دارند و چه کسانی که به دنبال فضایی مینیمال و مرتب هستند.

در چیدمان غرفه نیز تلاش شده محصولات به شکلی کنار هم قرار بگیرند که بازدیدکننده بتواند کاربرد آن‌ها را در یک فضای واقعی تصور کند. این موضوع به‌ویژه برای افرادی که قصد خرید یا تغییر لوازم آشپزخانه خود را دارند، اهمیت زیادی دارد.

توجه به مصرف انرژی و استفاده بلندمدت

در کنار ظاهر محصولات، موضوع مصرف انرژی و دوام نیز در توضیحات ارائه شده به بازدیدکنندگان مطرح می‌شود. بخش زیادی از محصولات آردزیا با رده مصرف انرژی A+++ و حتی بالاتر از استاندارد بازار طراحی شده‌اند.

این موضوع برای بسیاری از بازدیدکنندگان، به‌خصوص خانواده‌ها، اهمیت دارد؛ چرا که کاهش مصرف انرژی می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های استفاده از لوازم خانگی را کمتر کند. همچنین تاکید شده است که این محصولات با دوام و دارای کیفیتی بسیار بالاست که بسیاری از تست‌های کیفیت اروپا را پاس کرده است.

معرفی سری پیاتو به‌عنوان نخستین مجموعه‌ محصولات آردزیا در ایران

محصولات ارائه شده در غرفه آردزیا عمدتاً مربوط به مجموعه‌ای با نام «پیاتو» هستند. این سری شامل لوازم خانگی مختلفی است که همگی از یک زبان طراحی مشترک پیروی می‌کنند. طراحی مینیمال و رنگ مشکی مات از ویژگی‌های مشترک این محصولات است.

به گفته کارشناسان حاضر در غرفه، این هماهنگی باعث می‌شود هر محصول به‌تنهایی قابل استفاده باشد و در عین حال، در کنار سایر محصولات مجموعه نیز ظاهر منسجمی ایجاد کند.

بازدید فعالان بازار و مصرف کنندگان

در روزهای ابتدایی نمایشگاه، غرفه آردزیا با حضور بازدیدکنندگان مختلفی همراه بوده است. مصرف‌کنندگان عادی برای آشنایی با محصولات جدید به این غرفه مراجعه می‌کنند و در کنار آن‌ها، فروشندگان و فعالان بازار نیز برای بررسی محصولات و شناخت برندهای تازه وارد حضور دارند.

برخی بازدیدکنندگان، ارائه یک سبد کامل محصول با طراحی یکسان و رنگ خاص مشکی مات را از نکات مثبت غرفه عنوان می‌کردند و معتقد بودند این موضوع انتخاب لوازم خانگی را ساده‌تر می‌کند.

نمایشگاه؛ فرصتی برای تصمیم‌گیری بهتر

نمایشگاه لوازم خانگی مشهد فرصتی است تا بازدیدکنندگان بتوانند محصولات مختلف را در کنار هم ببینند و با مقایسه آن‌ها، تصمیم بهتری برای خرید بگیرند. امکان مشاهده مستقیم محصولات، پرسش درباره مشخصات آن‌ها و آشنایی با نحوه استفاده، از مزایای حضور در چنین رویدادهایی است.

حضور آردزیا در این نمایشگاه نیز با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با محصولات و سبک طراحی آن‌ها ارزیابی می‌شود؛ حضوری که بیشتر جنبه معرفی و اطلاع‌رسانی دارد.

زمان و محل بازدید

نمایشگاه لوازم خانگی مشهد تا ۶ دی ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ با مراجعه به نمایشگاه بین‌المللی مشهد، سالن یاس، از غرفه برند آردزیا بازدید کنند.

