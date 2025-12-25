هماهنگی راهبردی مسئولان ارشد کمیته اجرایی حضور ایران در اکسپوی بلگراد با سفیر ایران در بلگراد برای حضور موفق در اکسپوی جهانی ۲۰۲۷
در نخستین روز حضور کمیسر ژنرال و رئیس کمیته اجرایی حضور ایران در اکسپوی بلگراد در صربستان ، جلسه مشترکی با محمد صادق فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در صربستان برگزار شد تا برنامهریزی و هماهنگیهای راهبردی برای حضور موفق ایران در اکسپوی جهانی بلگراد بررسی شود.
هیات ایرانی شامل صدیف بیکزاده، کمیسر ژنرال ایران در اکسپو، و محمدمهدی تندگویان، معاون کمیسر ژنرال و رئیس کمیته اجرایی حضور ایران در اکسپوی بلگراد بود.
در این نشست، تمامی عوامل اجرایی سفارت از جمله حوزههای فرهنگی ،اقتصادی، بازرگانی حضور داشتند و مراحل اجرایی حضور ایران در اکسپو به تفصیل بررسی شد.
در این جلسه، هماهنگیهای لازم برای همکاری کامل سفارت، تبادل نظر درباره پیشنهادات سفیر و بهرهبرداری از دیدگاههای ایشان به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر اکسپو انجام شد و مقرر شد در اولین سفر سفیر به تهران، جلساتی با عوامل اجرایی در محل نمایشگاههای بینالمللی برگزار شود تا مراحل بعدی حضور ایران بهطور کامل برنامهریزی و هماهنگ شود.
این نشست نشاندهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت دقیق و هماهنگی راهبردی در تمامی مراحل اجرایی حضور در اکسپو است.
اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد با حضور بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بینالمللی، از ۲۵ اردیبهشت تا ۲۴مرداد ۱۴۰۶ با شعار «بازی برای انسانیت؛ ورزش و موسیقی برای همه» بمدت ۳ ماه در بلگراد، پایتخت صربستان برگزار میشود.