هماهنگی راهبردی مسئولان ارشد کمیته اجرایی حضور ایران در اکسپوی بلگراد با سفیر ایران در بلگراد برای حضور موفق در اکسپوی جهانی ۲۰۲۷

هماهنگی راهبردی مسئولان ارشد کمیته اجرایی حضور ایران در اکسپوی بلگراد با سفیر ایران در بلگراد برای حضور موفق در اکسپوی جهانی ۲۰۲۷
در نخستین روز حضور کمیسر ژنرال و رئیس کمیته اجرایی حضور ایران در اکسپوی بلگراد در صربستان ، جلسه مشترکی با محمد صادق فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در صربستان برگزار شد تا برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های راهبردی برای حضور موفق ایران در اکسپوی جهانی بلگراد بررسی شود.

هیات ایرانی شامل صدیف بیک‌زاده، کمیسر ژنرال ایران در اکسپو، و محمدمهدی تندگویان، معاون کمیسر ژنرال و رئیس کمیته اجرایی حضور ایران در اکسپوی بلگراد بود. 

در این نشست، تمامی عوامل اجرایی سفارت از جمله حوزه‌های فرهنگی ،اقتصادی، بازرگانی  حضور داشتند و مراحل اجرایی حضور ایران در اکسپو به تفصیل بررسی شد.

در این جلسه، هماهنگی‌های لازم برای همکاری کامل سفارت، تبادل نظر درباره پیشنهادات سفیر و بهره‌برداری از دیدگاه‌های ایشان به منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر اکسپو انجام شد و مقرر شد در اولین سفر سفیر به تهران، جلساتی با عوامل اجرایی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شود تا مراحل بعدی حضور ایران به‌طور کامل برنامه‌ریزی و هماهنگ شود.

این نشست نشان‌دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت دقیق و هماهنگی راهبردی در تمامی مراحل اجرایی حضور در اکسپو است.

اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد با حضور بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بین‌المللی، از ۲۵ اردیبهشت تا ۲۴مرداد ۱۴۰۶ با شعار «بازی برای انسانیت؛ ورزش و موسیقی برای همه» بمدت ۳ ماه در بلگراد، پایتخت صربستان برگزار می‌شود.

