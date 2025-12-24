در گفتوگو با مدیر فراوری ضایعات فرایندی فولاد مبارکه و سرپرست شرکت آتیهتجارت نقشجهان قشم مطرح شد؛
کاهش انباشت ضایعات و ارزشآفرینی با همکاری فولاد مبارکه و آتیهفولاد
مدیر فراوری ضایعات فرایندی شرکت فولاد مبارکه و حمیدرضا فروردین، سرپرست شرکت آتیهتجارت نقشجهان قشم ، به تشریح جایگاه اقتصاد قراضهمحور در نقشه راه کلان گروه فولاد مبارکه و نقش فراوری قراضه در سودآوری و اقتصاد چرخشی پرداختند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مجید دادجو، مدیر فراوری ضایعات فرایندی شرکت فولاد مبارکه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار فولاد درباره جایگاه اقتصاد قراضهمحور در نقشه راه کلان گروه فولاد مبارکه، گفت: توسعه پایدار اقتصادی مبتنی بر قراضه، بهعنوان یکی از مؤلفههای کلیدی گذار به سمت فولاد سبز، نقش مهمی در کاهش انتشار گاز دیاکسیدکربن ایفا میکند و این رویکرد در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تعریف و دنبال میشود.
وی با اشاره به نقش صنعت فولاد در انتشار گازهای گلخانهای گفت: تولید فولاد به روش کوره قوس الکتریکی با شارژ قراضه کمترین میزان انتشار دیاکسیدکربن را دارد و با توجه به اینکه یکی از اهداف کلیدی شرکتهای بزرگ فولادی در افقهای ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ کاهش انتشار دیاکسیدکربن در فرایندهای تولید فولاد است، افزایش سهم قراضه در چرخه تولید نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا میکند.
دادجو چالشهای مرتبط با ضایعات سنگین و خرسکها را عمدتاً مقرراتی و زیستمحیطی عنوان کرد و تصریح کرد: این نوع ضایعات به دلیل ابعاد بزرگ و غیرمتعارف، امکان شارژ مستقیم به کوره را ندارند و پیش از استفاده، باید تحت فرایندهای برشکاری و تمیزکاری قرار گیرند و با توجه به اینکه روشهای رایج برش با اکسیژن علاوه بر هزینهبر بودن، آلایندگی قابلتوجهی ایجاد میکنند، با محدودیتها و سختگیریهای زیستمحیطی مواجه شوند.
مدیر فراوری ضایعات فرایندی شرکت فولاد مبارکه با اشاره به تغییر نگرش جامعه و دولت به موضوعات محیطزیستی ادامه داد: قوانین زیستمحیطی بهدرستی سختگیرانهتر شدهاند و برای تبدیل و فراوری این ضایعات، ایجاد زیرساختهای استاندارد، محیطزیستپسند و ایمن ضروری است. در حال حاضر ایجاد زیرساختهای فنی و سازگار با محیطزیست در فولاد مبارکه آغاز شده و بهزودی شاهد بهرهبرداری از خط فراوری مجهز به سیستم غبارگیر خواهیم بود.
وی با تشریح انواع قراضههای تولیدی در این مجموعه گفت: گروهی از ضایعات مانند خرسکها و تهتاندیشها به دلیل محدودیتهای فراوری و مصرف، با انباشت ناگزیر مواجهاند و برای مدیریت این دسته از ضایعات، باید دو مسیر موازی شامل فراوری و مصرف داخلی و فروش هدفمند تعریف و اجرا شود.
دادجو، نقش شرکتهای این گروه از جمله هلدینگ آتیهفولاد نقشجهان را در این مسیر مهم ارزیابی کرد و گفت: در حوزه قراضههای سنگین، دو رویکرد اصلی شامل فراوری برای مصرف داخلی و فروش بخشی از انباشتها وجود دارد که شرکتهای تخصصی گروه از جمله شرکتهای تابعه هلدینگ آتیهفولاد نیز با رعایت حاکمیت شرکتی میتوانند نقش مؤثری در بنگاهداری، بازاریابی و توزیع ایفا کنند. در حال حاضر نیز بر اساس قراردادهای منعقدشده، فروش ۱۰۰ هزار تن خرسک و ۵۱ هزار تن اسلب قراضه به شرکتهای آتیه و توکا واگذار شده و این فرایند در حال اجراست.
مدیر فراوری ضایعات فرایندی شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: همکاری میان فولاد مبارکه و شرکتهای همگروه، در صورت حرکت در چارچوبهای قانونی و شفاف، میتواند منجر به ارزشآفرینی دوطرفه، کاهش انباشت ضایعات و تسریع در تحقق اهداف زیستمحیطی و اقتصادی شود.
تولید بدون کارخانه برای نخستین بار در گروه آتیهفولاد
حمیدرضا فروردین، سرپرست شرکت آتیهتجارت نقشجهان قشم نیز در این باره گفت: در حوزه بازیافت ضایعات فولادی، دو نگاه متفاوت وجود دارد؛ یک نگاه، خرسک را صرفاً بهعنوان ضایعات تلقی کرده و به فروش آن بسنده میکند، اما نگاه دوم خرسک را بهعنوان ماده اولیهای در یک چرخه مولد میبیند. با توجه به رویکردهای سازمانی، ما رویکرد دوم را در دستور کار قرار دادهایم تا آن را در قالب مشارکتهای مختلف به چرخه تولید بازگردانیم و از آن ارزشافزوده ایجاد کنیم.
وی با تأکید بر پرهیز از نگاه صرفاً بازرگانی به این موضوع افزود: هدف ما این نیست که خروجی فرایند خرسک به یک معامله یکطرفه تجاری ختم شود، بلکه تلاش داریم این فرایند به عملیاتی با ارزشافزوده بالاتر تبدیل شود. این نگاه در موضوع خرسک بهطور جدی لحاظ شده و طبق مأموریتی که از سوی سرپرست گروه به ما ابلاغ شده، ورود به این حوزه بهصورت عملیاتی آغاز شده است.
فروردین با اشاره به مذاکرات انجامشده در این زمینه افزود: در فاز فعلی، اولین پیمانکار وارد فرایند شده و قرار است یک حجم اولیه بهصورت آزمایشی انجام شود تا پیمانکار از نظر فنی با خرسک و الزامات آن در فضای کسبوکار خود آشنا شود. پس از انجام تستهای لازم، این امکان وجود دارد که وارد قراردادهای تبدیلی در مقیاسهای بزرگتر، مثلاً تا ۵۰ هزار تن شویم تا خروجی خرسک به محصول نهایی تبدیل شود.
سرپرست آتیهتجارت ادامه داد: این محصول حتی میتواند دوباره وارد چرخه صادرات شود و بهعنوان مثال، از طریق شرکتهای مستقر در عمان یا امارات، صادرات آن پیگیری شود که طبیعتاً ارزشافزوده بیشتری برای مجموعه ایجاد خواهد کرد.
وی تأکید کرد: امروز به لطف خدا اولین بخش عملیات تبدیلی ما محقق شده؛ بهگونهای که اسلب ذوبی در قالب یک قرارداد ۴ هزار تنی به اولین پارت ورق نوردشده و قابلاستفاده در برخی صنایع تبدیل شده است. به این ترتیب، نهتنها ارزشافزوده جدیدی ایجاد شده، بلکه مفهومی از تولید بدون نیاز به کارخانههای جدید و بهرهبرداری بهینه از منابع موجود نیز محقق شده است. برنامه ما این است که از این پس بهجای فروش اسلب ذوبی، ورق بفروشیم و از خامفروشی پرهیز کنیم و در صورت مساعدت فولاد مبارکه، این مسیر بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
سرپرست آتیهتجارت یکی دیگر از مصادیق این رویکرد را سر اسلبها دانست و گفت: سر اسلبها بهدلیل شرایط کیفی، نقصهایی بیش از اسلب ذوبی دارند، اما در آخرین مزایده برگزارشده، حدود ۵۰ هزار تن سر اسلب عرضه شد که تا این لحظه قیمت برتر متعلق به ما بوده است. در این خصوص نیز مذاکرات تکمیلی انجام شده و انشاءالله این حجم به مجموعه واگذار میشود.
فروردین با اشاره به درخواستهای موجود برای اولویتدهی به شرکتهای آتیهفولاد در قراردادهای فولاد مبارکه تصریح کرد: تمام فرایندهای فعلی در قالب مزایدههای عمومی انجام شده و در هر موردی که کالایی دریافت کردهایم، یا قیمت پیشنهادی ما برنده بوده، یا در مذاکرات تکمیلی و با رعایت کامل ضوابط کمیسیون معاملات فولاد مبارکه اقدام شده و هیچ تخفیف قیمتی برای ما در نظر گرفته نشده است.
سرپرست آتیهتجارت با اشاره به قرارداد خرسک گفت: در حال حاضر قرارداد خرسک به حجم ۱۰۰ هزار تن و با بازه زمانی یکساله منعقد شده است. البته محدودیتهای محیطزیستی در این حوزه جدی است و تمام مقاصدی که خرسک به آنها حمل میشود باید در سامانه محیطزیست ثبت شده و مجوز برش داشته باشند و این موضوع، تعداد پیمانکاران و مصرفکنندگان را محدود کرده است.