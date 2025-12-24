خبرگزاری کار ایران
از سوی بانک رفاه کارگران صورت گرفت

پرداخت بیش از 6.800 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در آذر ماه سال جاری
جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه از سوی بانک رفاه کارگران در آذر ماه سال جاری، اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه در آذر ماه سال جاری بالغ بر 2.000 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 6.800 میلیارد ریال پرداخت کرده است. 

بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، بیش از 23.000 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ حدود 80.000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

