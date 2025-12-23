خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن در بازدید از کشت و صنعت حکیم فارابی تأکید کرد:

رفاه و معیشت کارگران نیشکر اولویت اصلی است

رفاه و معیشت کارگران نیشکر اولویت اصلی است
کد خبر : 1732111
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه‌های متنوعی برای ارتقای رفاه کارگران اجرایی می شود

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن با حضور در کشت و صنعت حکیم فارابی، ضمن بازدید میدانی از روند تولید، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه همکاران زحمت‌کش این مجموعه قدردانی کرد و آنان را ستون اصلی تولید در صنعت نیشکر دانست.

 به گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، دکتر مقداد محمودی در این بازدید با تأکید بر نقش بی‌بدیل نیروی انسانی در پایداری تولید اظهار کرد: کارگران قلب تپنده و ستون استوار تولید هستند و رفاه و معیشت آنان، اولویت نخست و همیشگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شمار می‌رود.

 وی با بیان اینکه تمامی دستاوردهای تولیدی این صنعت مرهون تلاش شبانه‌روزی کارگران است، افزود: اگر همت، تعهد و کار جهادی این قشر پرتلاش نبود، هیچ‌یک از موفقیت‌های امروز در حوزه تولید محقق نمی‌شد. تولید شکر باکیفیت و شیرین شدن کام مردم، نتیجه مستقیم زحمات همین عزیزان است.

 مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن با اشاره به رویکرد حمایتی مجموعه نسبت به همکاران تصریح کرد: سیاست‌های مطلوب رفاهی و معیشتی که از گذشته آغاز شده، با جدیت استمرار خواهد یافت و متناسب با توان مالی شرکت و در چارچوب مجوزهای سهام‌داران، برنامه‌های متنوعی برای ارتقای رفاه همکاران در دستور کار قرار دارد.

رفاه و معیشت کارگران نیشکر اولویت اصلی است

دکتر محمودی، اجرای برخی برنامه‌های مناسبتی از جمله هدیه به مناسبت شب یلدا و... در راستای تکریم همکاران را نمونه‌ای از این رویکرد دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات، در کنار سایر برنامه‌های رفاهی، با هدف تقویت انگیزه و رضایتمندی نیروی انسانی ادامه خواهد داشت. تکریم همکاران در این برنامه‌های مناسبتی، فرصتی مغتنم برای تحکیم بیشتر پیوند بین خانواده بزرگ نیشکر و ایجاد سرمایه عظیم انسانی است؛ همان سرمایه‌ای که صنعت نیشکر را در مسیر تولید، بالندگی و خدمت، استوار نگاه داشته است.

رفاه و معیشت کارگران نیشکر اولویت اصلی است

 وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه‌های جدید و تداوم همدلی بین خانواده بزرگ نیشکر، ضمن افزایش بهره‌وری، جایگاه صنعت نیشکر در اقتصاد ملی بیش‌ازپیش تقویت شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا