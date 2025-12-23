مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن در بازدید از کشت و صنعت حکیم فارابی تأکید کرد:
رفاه و معیشت کارگران نیشکر اولویت اصلی است
برنامههای متنوعی برای ارتقای رفاه کارگران اجرایی می شود
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن با حضور در کشت و صنعت حکیم فارابی، ضمن بازدید میدانی از روند تولید، از تلاشها و مجاهدتهای همه همکاران زحمتکش این مجموعه قدردانی کرد و آنان را ستون اصلی تولید در صنعت نیشکر دانست.
به گزارش روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، دکتر مقداد محمودی در این بازدید با تأکید بر نقش بیبدیل نیروی انسانی در پایداری تولید اظهار کرد: کارگران قلب تپنده و ستون استوار تولید هستند و رفاه و معیشت آنان، اولویت نخست و همیشگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه تمامی دستاوردهای تولیدی این صنعت مرهون تلاش شبانهروزی کارگران است، افزود: اگر همت، تعهد و کار جهادی این قشر پرتلاش نبود، هیچیک از موفقیتهای امروز در حوزه تولید محقق نمیشد. تولید شکر باکیفیت و شیرین شدن کام مردم، نتیجه مستقیم زحمات همین عزیزان است.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن با اشاره به رویکرد حمایتی مجموعه نسبت به همکاران تصریح کرد: سیاستهای مطلوب رفاهی و معیشتی که از گذشته آغاز شده، با جدیت استمرار خواهد یافت و متناسب با توان مالی شرکت و در چارچوب مجوزهای سهامداران، برنامههای متنوعی برای ارتقای رفاه همکاران در دستور کار قرار دارد.
دکتر محمودی، اجرای برخی برنامههای مناسبتی از جمله هدیه به مناسبت شب یلدا و... در راستای تکریم همکاران را نمونهای از این رویکرد دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات، در کنار سایر برنامههای رفاهی، با هدف تقویت انگیزه و رضایتمندی نیروی انسانی ادامه خواهد داشت. تکریم همکاران در این برنامههای مناسبتی، فرصتی مغتنم برای تحکیم بیشتر پیوند بین خانواده بزرگ نیشکر و ایجاد سرمایه عظیم انسانی است؛ همان سرمایهای که صنعت نیشکر را در مسیر تولید، بالندگی و خدمت، استوار نگاه داشته است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامههای جدید و تداوم همدلی بین خانواده بزرگ نیشکر، ضمن افزایش بهرهوری، جایگاه صنعت نیشکر در اقتصاد ملی بیشازپیش تقویت شود.