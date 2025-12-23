پیوند صنعت نمایشگاهی و مسئولیت اجتماعی؛ آزادی ۳۲ زندانی مالی غیرعمد با همراهی صنعت چاپ و بسته بندی

این اقدام انسان‌دوستانه نمونه‌ای روشن از رسالت اجتماعی صنعت نمایشگاهی و فعالان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران است و نشان می‌دهد که این صنعت فراتر از فعالیت‌های اقتصادی و تخصصی، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز توجه ویژه دارد.

ستاد برگزاری نمایشگاه هدف از این اقدام را ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و فراهم‌سازی زمینه بازگشت زندانیان مالی غیرعمد به زندگی عادی اعلام کردند.

فرهنگ‌سازی مسئولیت اجتماعی به جای سنت‌های نمادین:

برگزاری چنین اقداماتی در صنعت نمایشگاهی، می‌تواند جایگزین سنت نمادین ارسال تاج گل شود و به‌طور عملی، فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی را در صنعت نمایشگاهی و سایر رویدادهای اقتصادی ترویج دهد.

سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت چاپ و بسته‌بندی توسط شرکت آروین مهر فجر از ۲ تا ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مجموعه سالن‌های غربی محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌گردد.

