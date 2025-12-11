خبرگزاری کار ایران
روایتی از مادری در دل خط تولید کروز

«مادری» فقط رابطه بین مادر و فرزند نیست. مادری کیفیتی است که هر چیزی در اطراف خودش را بهتر و دلپذیرتر می‌کند. به همین خاطر است که قدردان حضور تمام مادرانی هستیم که در سایه حضورشان، شهامت گام برداشتن را پیدا کردیم؛ روز مادر را به تمام آنانی که مادری را بلدند، تبریک می‌گوییم.

در این ویدیو به سراغ یکی از مادران خط تولید کروز رفتیم؛ «مهناز پورحیدر» یا «ننه» کسی است که همه او را به مادری و توانمندیش می‌شناسند و با حضورش، کار را آسان‌تر و دلچسب‌تر می‌کند. این ویدیو را با ما ببینید.  

 

حجم ویدیو: ۱۸۳.۹۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۵:۳۹ دانلود ویدیو
