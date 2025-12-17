خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی جباری درتبیین واقعیت های آماری شکایات در صنعت بیمه مطرح کرد؛

میزان عمده شکایات بیمه گذاران، محصول خدمات و قوانین صنعت بیمه

میزان عمده شکایات بیمه گذاران، محصول خدمات و قوانین صنعت بیمه
کد خبر : 1731893
لینک کوتاه کپی شد.

در پی انتشار گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره میزان شکایات ثبت‌شده از شرکت‌های بیمه‌ای در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با تشریح ابعاد این آمار بر ضرورت تحلیل دقیق و همه‌جانبه داده‌ها در کنار توجه به الزامات قانونی و گستره خدمات بیمه‌ای تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری با اشاره به نودمین سال فعالیت صنعت بیمه در کشور گفت: ۱۵ آبان‌ماه امسال صنعت بیمه ایران وارد نودمین سال حیات خود شد و بیمه ایران به‌عنوان هویت، شناسنامه و نخستین نهاد بیمه‌گر کشور، طی این سال‌ها به‌طور مستمر در کنار مردم حضور داشته است. امروز بیمه ایران از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور، خدمات بیمه‌ای ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه بیمه ایران در حال حاضر به بیش از ۳۲ میلیون نفر در سراسر کشور خدمات ارائه می‌کند؛ افزود: شرکتی که در تمامی رشته‌های بیمه‌ای فعال است و حداقل یک‌سوم جمعیت کشور را تحت پوشش دارد به‌صورت طبیعی با بیشترین حجم عملیات، پرونده‌های خسارتی و مراجعات مردمی مواجه است. در چنین مقیاسی، طرح شکایت و نارضایتی امری اجتناب‌ناپذیر است و باید در نسبت با وسعت فعالیت و سهم بازار تحلیل شود.

مدیرعامل بیمه ایران با تأکید بر نقش قوانین و مقررات در شکل‌گیری بخشی از نارضایتی‌ها تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از شکایات مطرح‌شده نه ناشی از کم‌کاری شرکت‌های بیمه، بلکه محصول قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه است؛ قوانینی که گاه به‌درستی برای افکار عمومی تبیین نشده و همین موضوع در زمان پرداخت خسارت، زمینه نارضایتی را فراهم می‌کند.

جباری در توضیح این مسئله به قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در این قانون، مفهوم خودروی متعارف تعریف شده است. بر این اساس، اگر خودرویی با ارزشی بالاتر از سقف تعیین‌شده دچار خسارت شود، پرداخت خسارت صرفاً در چارچوب خودروی متعارف انجام می‌گیرد. بدیهی است که بیمه‌گذار در چنین شرایطی احساس نارضایتی داشته باشد، در حالی که شرکت بیمه مکلف به اجرای دقیق قانون است.

وی افزود: از سوی دیگر، برخی دستورالعمل‌ها و مقررات که با هدف حمایت از مردم تدوین می‌شوند، در مرحله اجرا می‌توانند هم موجب افزایش هزینه تمام‌شده خدمات بیمه‌ایشوند و هم ناخواسته به شکل‌گیری نارضایتی در میان بیمه‌گذاران منجر شوند.

رئیس هیئت‌مدیره بیمه ایران با نگاهی تحلیلی به مفهوم شکایت در صنعت بیمه اظهار داشت: از منظر حرفه‌ای، شکایت یک تهدید نیست، بلکه یک فرصت برای آسیب‌شناسی، اصلاح فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده شکایات ثبت‌شده مربوط به دو رشته بیمه‌ای شخص ثالث و درمان است؛ دو رشته‌ای که به دلیل قوانین بالادستی، محدودیت‌های تعرفه‌ای با چالش‌های ساختاری مواجه‌اند.

جباری تأکید کرد: تداوم این شرایط، هم شرکت‌های بیمه را در ایفای به‌موقع و کامل تعهدات با دشواری روبه‌رو می‌کند و هم بیمه‌گذاران را در دریافت خدمات با چالش مواجه می‌سازد. حل ریشه‌ای این مسائل نیازمند همکاری و هم‌افزایی جدی میان مجلس شورای اسلامی، دولت، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان با اشاره به جایگاه بیمه ایران گفت: بیمه ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور با پوشش گسترده آحاد مردم، به‌طور طبیعی در رشته‌های پرتعداد و پرریسک مانند شخص ثالث و درمان، بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص می‌دهد؛ با این حال، رویکرد این شرکت همواره مبتنی بر حل مسئله، اصلاح رویه‌ها، افزایش شفافیت و ارتقای رضایت بیمه‌گذاران در چارچوب قانون بوده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا