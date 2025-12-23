به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، همزمان با ارائه خدمت حساب‌های وکالتی به متقاضیان خرید خودرو وارداتی مزدا EZ60، تسهیلات قرض الحسنه سه میلیارد ریالی برای تأمین وجه ثبت نام صرفا به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به آنان پرداخت می شود.

بر اساس این گزارش، پس از ثبت درخواست مشتری، تسهیلات یادشده به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به تمامی متقاضیان قابل پرداخت خواهد بود.

بر این اساس، با توجه به مبلغ ودیعه ثبت نام که در این دوره 5 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، متقاضی باید نسبت به تودیع الباقی وجه ودیعه ثبت نام به مبلغ دو میلیارد ریال در حساب بانکی اقدام کند که پس از کنترل‌های لازم، مبلغ تسهیلات به حساب متقاضی واریز و وجوه مذکور به طرفیت شرکت فروشنده خودرو مسدود و اطلاعات مرتبط برای سامانه فروش خودرو ارسال خواهد شد.

لینک ورود به سامانه پیشخوان الکترونیک ملت برای معرفی حساب وکالتی و استفاده از تسهیلات: pishkhan.bankmellat.ir

