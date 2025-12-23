بانک ملت با ساخت 85 مدرسه به عنوان یکی از حامیان اصلی مدرسه سازی در کشور معرفی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این گردهمایی که با حضور مسوولان سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور و جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و همچنین مدیران ارشد مجموعه های بزرگ اقتصادی برگزار شد، بانک ملت به عنوان یکی از پیشگامان امر مدرسه سازی معرفی و با اعطای لوح سپاس و مدال افتخار از تلاش های مدیرعامل و مجموعه بانک ملت تجلیل شد.

بر اساس این گزارش، بانک ملت تاکنون در ساخت 85 مدرسه در اقصی نقاط کشور تحت عنوان مدارس "شهدای بانک ملت" مشارکت داشته است.

