خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک ملت با ساخت 85 مدرسه به عنوان یکی از حامیان اصلی مدرسه سازی در کشور معرفی شد

بانک ملت با ساخت 85 مدرسه به عنوان یکی از حامیان اصلی مدرسه سازی در کشور معرفی شد
کد خبر : 1731850
لینک کوتاه کپی شد.

در مراسم تجلیل از مجموعه های پیشگام در مدرسه سازی و تقویت زیرساخت های آموزشی کشور، بانک ملت با مشارکت در ساخت 85 مدرسه در اقصی نقاط کشور به عنوان یکی از حامیان اصلی مدرسه سازی در ایران معرفی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این گردهمایی که با حضور مسوولان سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور و جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و همچنین مدیران ارشد مجموعه های بزرگ اقتصادی برگزار شد، بانک ملت به عنوان یکی از پیشگامان امر مدرسه سازی معرفی و با اعطای لوح سپاس و مدال افتخار از تلاش های مدیرعامل و مجموعه بانک ملت تجلیل شد.
بر اساس این گزارش، بانک ملت تاکنون در ساخت 85 مدرسه در اقصی نقاط کشور تحت عنوان مدارس "شهدای بانک ملت" مشارکت داشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا