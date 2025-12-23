وی با تاکید بر اینکه تمامی شرکتهای غیر ابزاری بانک به تدریج واگذار خواهند شد، تصریح کرد: گام‌های برداشته شده، بخشی از استراتژی بلندمدت برای تمرکز بانک بر ارایه خدمات مالی و بانکی حرفه‌ای است و به کاهش ریسک‌های مرتبط با بنگاه‌داری کمک خواهد کرد.

نجارزاده با بیان اینکه بانک ملی باید به طور کامل از بنگاه‌داری خارج شود و تنها تبدیل به بانک ارائه دهنده خدمات مالی شود، اظهار داشت: این بانک باید تمام تمرکز خود را بر بانکداری و خدمت‌رسانی به مشتریان قرار دهد. خروج از بنگاه‌داری، باعث افزایش کارایی، بهبود مدیریت سرمایه و تقویت رقابت‌پذیری بانک در بازار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست خروج از بنگاهداری، با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری تیم‌های مختلف، به بانک اجازه می‌دهد منابع خود را به سمت توسعه فناوری‌های بانکی، بانکداری دیجیتال و ارایه خدمات نوین مالی هدایت کند و جایگاه بانک را به عنوان یک بانک متمرکز بر مشتریان و نوآوری تقویت کند.

نجارزاده تاکید کرد: خروج بانک ملی ایران از بنگاه‌داری نه یک اقدام مقطعی بلکه یک تصمیم استراتژیک است که بانک را به سمت بانکداری مدرن، شفاف و کارآمد هدایت می‌کند و همزمان اطمینان مشتریان از تمرکز بانک بر ارائه خدمات مالی باکیفیت را افزایش می‌دهد.