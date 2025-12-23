نجارزاده اعلام کرد:
پایان عصر بنگاهداری در بانک ملی و تمرکز بر بانکداری مدرن/ بانک ملی ایران؛ حرکت به سوی شفافیت و رقابتپذیری با خروج از بنگاهداری
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه روند واگذاری شرکتهای تحت مالکیت بانک، شتاب بیشتری می گیرد، اظهار داشت: در کمترین زمان ممکن بانک ملی ایران به طور کامل از بنگاهداری خارج خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده با حضور در کارگزاری بانک ملی افزود: عزم بانک در خروج از بنگاهداری جدی است و شرایط مطلوبی برای این فرآیند در بانک فراهم شده است. این اقدام نه تنها باعث شفافیت بیشتر عملکرد بانک میشود، بلکه منابع و سرمایهها را به سمت فعالیتهای اصلی بانکداری هدایت خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه تمامی شرکتهای غیر ابزاری بانک به تدریج واگذار خواهند شد، تصریح کرد: گامهای برداشته شده، بخشی از استراتژی بلندمدت برای تمرکز بانک بر ارایه خدمات مالی و بانکی حرفهای است و به کاهش ریسکهای مرتبط با بنگاهداری کمک خواهد کرد.
نجارزاده با بیان اینکه بانک ملی باید به طور کامل از بنگاهداری خارج شود و تنها تبدیل به بانک ارائه دهنده خدمات مالی شود، اظهار داشت: این بانک باید تمام تمرکز خود را بر بانکداری و خدمترسانی به مشتریان قرار دهد. خروج از بنگاهداری، باعث افزایش کارایی، بهبود مدیریت سرمایه و تقویت رقابتپذیری بانک در بازار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست خروج از بنگاهداری، با استفاده از ظرفیتهای موجود و همکاری تیمهای مختلف، به بانک اجازه میدهد منابع خود را به سمت توسعه فناوریهای بانکی، بانکداری دیجیتال و ارایه خدمات نوین مالی هدایت کند و جایگاه بانک را به عنوان یک بانک متمرکز بر مشتریان و نوآوری تقویت کند.
نجارزاده تاکید کرد: خروج بانک ملی ایران از بنگاهداری نه یک اقدام مقطعی بلکه یک تصمیم استراتژیک است که بانک را به سمت بانکداری مدرن، شفاف و کارآمد هدایت میکند و همزمان اطمینان مشتریان از تمرکز بانک بر ارائه خدمات مالی باکیفیت را افزایش میدهد.
علیرضا شریفی رئیس اداره کل سرمایهگذاری و امور شرکتها نیز در این دیدار با اشاره به تغییر چارچوبهای ذهنی در بانک ملی ایران درباره واگذاری ها گفت: این تحول نه تنها در درون بانک، بلکه در شبکه بانکی کشور و بازارهای بیرونی نیز اثرگذار بوده است.
شریفی همچنین از نقش موثر کارگزاری و همکاری تمامی ارکان بانک و شرکتهای وابسته در روند خروج از بنگاهداری قدردانی کرد و افزود: تلاشهای تیمهای مدیریت واگذاری و حمایت بانک، زمینهساز رسیدن به این نقطه مهم شده است.
در این دیدار محمد ثریانژاد مدیرعامل کارگزاری بانک ملی ایران نیز گزارش از عملکرد این کارگزاری، اهداف و برنامه های آن ارائه و بر آمادگی کامل برای تداوم نقش آفرینی در واگذاری های بانک ملی ایران تاکید کرد.