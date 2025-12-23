تقدیر از پژوهشگر برتر بانک سپه در مراسم هفته پژوهش نظام بانکی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه ‌اطلاع‌رسانی بانک سپه، در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که با حضور پژوهشگران، مدیران و کارکنان شبکه بانکی و جمعی از اساتید دانشگاه یکشنبه 30‌آذرماه برگزار شد، فواد کوهزادی از کارکنان مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان‌غربی به‌عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب و از وی تقدیر به‌عمل آمد.



دکتر کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این مراسم ضمن تشریح برنامه‌های هفته پژوهش، اظهار داشت: بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی، نقش خطیری بر عهده دارد و همکاری نزدیک با پژوهشگران می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های علمی‌تر و مؤثرتر در این حوزه بیانجامد.



این مراسم که با هدف تجلیل از پژوهشگران شبکه بانکی کشور برگزار شد، از هر بانک یک پژوهشگر به عنوان برگزیده هفته پژوهش نظام بانکی معرفی و با اهدای لوح تقدیر از آنان تجلیل شد.

