در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده شبکه بانکی صورت گرفت

تقدیر از پژوهشگر برتر بانک سپه در مراسم هفته پژوهش نظام بانکی کشور

تقدیر از پژوهشگر برتر بانک سپه در مراسم هفته پژوهش نظام بانکی کشور
کد خبر : 1731678
لینک کوتاه کپی شد.

در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش نظام بانکی کشور که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، فواد کوهزادی به‌عنوان پژوهشگر برتر بانک سپه انتخاب شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه ‌اطلاع‌رسانی بانک سپه، در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که با حضور پژوهشگران، مدیران و کارکنان شبکه بانکی و جمعی از اساتید دانشگاه یکشنبه 30‌آذرماه برگزار شد، فواد کوهزادی از کارکنان مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان‌غربی به‌عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب و از وی تقدیر به‌عمل آمد.

 دکتر کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این مراسم ضمن تشریح برنامه‌های هفته پژوهش، اظهار داشت: بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی، نقش خطیری بر عهده دارد و همکاری نزدیک با پژوهشگران می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های علمی‌تر و مؤثرتر در این حوزه بیانجامد.

 این مراسم که با هدف تجلیل از پژوهشگران شبکه بانکی کشور برگزار شد، از هر بانک یک پژوهشگر به عنوان برگزیده هفته پژوهش نظام بانکی معرفی و با اهدای لوح تقدیر از آنان تجلیل شد.

انتهای پیام/
