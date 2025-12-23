به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، متقاضیان و مشتریان بانک سپه می‌توانند در بازه زمانی یکشنبه 30 آذر‌‎ماه تا ساعت 24:00 چهارشنبه 3 دی‌ماه با وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ 5 میلیارد ریال به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک Ib.banksepah.ir و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو نسبت به ثبت نام خودروهای وارداتی شرکت آفتاب خودرو عرضه شده در سامانه اتونوین اقدام نمایند.

