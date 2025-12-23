خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراهم شدن امکان وکالتی کردن حساب‌های بانک سپه برای ثبت‌نام خودروهای برقی

فراهم شدن امکان وکالتی کردن حساب‌های بانک سپه برای ثبت‌نام خودروهای برقی
کد خبر : 1731675
لینک کوتاه کپی شد.

مشتریان گرانقدر بانک سپه می‌توانند با وکالتی کردن حساب خود نزد بانک سپه با مبلغ موجودی 5 میلیارد ریال در طرح ثبت نام خودرو‌های وارداتی در دی‌ماه 1404 شرکت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، متقاضیان و مشتریان بانک سپه می‌توانند در بازه زمانی یکشنبه 30 آذر‌‎ماه تا ساعت 24:00 چهارشنبه 3 دی‌ماه با وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ 5 میلیارد ریال به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک  Ib.banksepah.ir  و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو نسبت به ثبت نام خودروهای وارداتی شرکت آفتاب خودرو عرضه شده در سامانه اتونوین اقدام نمایند.

مهلت وکالتی نمودن حساب‌ها

از

تا

یکشنبه

1404.09.30

ساعت 23:59 چهارشنبه

1404.10.03
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا