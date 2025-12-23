فراهم شدن امکان وکالتی کردن حسابهای بانک سپه برای ثبتنام خودروهای برقی
مشتریان گرانقدر بانک سپه میتوانند با وکالتی کردن حساب خود نزد بانک سپه با مبلغ موجودی 5 میلیارد ریال در طرح ثبت نام خودروهای وارداتی در دیماه 1404 شرکت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، متقاضیان و مشتریان بانک سپه میتوانند در بازه زمانی یکشنبه 30 آذرماه تا ساعت 24:00 چهارشنبه 3 دیماه با وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ 5 میلیارد ریال به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک Ib.banksepah.ir و قبول شرایط و ضوابط خرید خودرو نسبت به ثبت نام خودروهای وارداتی شرکت آفتاب خودرو عرضه شده در سامانه اتونوین اقدام نمایند.
|
مهلت وکالتی نمودن حسابها
|
از
|
تا
|
یکشنبه
1404.09.30
|
ساعت 23:59 چهارشنبه
1404.10.03