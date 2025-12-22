خبرگزاری کار ایران
رونمایی از نماد لوگوی ملی حضور ایران در اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد با حضور کنسول سفارت صربستان در تهران
آیین رونمایی از نماد لوگوی ملی حضور ایران در اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد شامگاه دیروز در ضلع شمالی میدان اکسپو، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با حضور دیان پیریشیچ کنسول سفارت صربستان در ایران ، صدیف بیک زاده مدیرعامل و محمد مهدی تندگویان و فاطمه زارعان به ترتیب رئیس و عضو هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران برگزار شد.

این نماد به‌عنوان بخشی از هویت بصری سالن ایران در رویداد جهانی اکسپو‌ی ۲۰۲۷ بلگراد طراحی شده و با الهام از مفاهیم هنر و فرهنگ ایرانی و بهره‌گیری از فرم‌های هندسی و رنگ‌های خاص نمادی از وحدت در کثرت و رویکرد تعامل‌ محور ایران در عرصه جهانی است.

در این مراسم، بر نقش نمادهای بصری در تقویت دیپلماسی فرهنگی  در رویدادهایی همچون اکسپو تأکید شد. حضور کنسول سفارت صربستان در ایران نیز نشانه‌ای از گسترش تعاملات فرهنگی و همکاری‌های دوجانبه ایران و صربستان بویژه در مسیر برگزاری اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد محسوب می گردد.

اکسپو‌ی ۲۰۲۷ بلگراد با حضور بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بین المللی از ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۴ مرداد  سال ۱۴۰۶ بمدت سه ماه با موضوع «بازی برای انسانیت ؛ ورزش و موسیقی برای همه » در بلگراد پایتخت صربستان برگزار می گردد.

 

