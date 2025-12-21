کیومرث امیریان، در گفت‌وگو با .... با اشاره به گسترش فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا، اظهار کرد: بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این پلتفرم‌ها مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند و در چارچوب ضوابط و قوانین کشور فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر شفافیت عملکرد این پلتفرم‌ها افزود: طلاهای عرضه‌شده در این سامانه‌ها از نظر اصالت تضمین شده‌اند و ذخایر طلای آن‌ها نیز در بانک کارگشایی به میزان کافی تأمین و نگهداری می‌شود؛ موضوعی که اطمینان خاطر مناسبی برای مردم ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این پلتفرم‌ها با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری برای عموم مردم طراحی شده‌اند، تصریح کرد: یکی از مزیت‌های مهم این سامانه‌ها آن است که حتی اقشار ضعیف جامعه نیز می‌توانند با حداقل پس‌انداز وارد بازار طلا شوند و از مزایای سرمایه‌گذاری در این حوزه بهره‌مند شوند؛ امکانی که پیش از این برای بسیاری از افراد فراهم نبود.

امیریان در ادامه با اشاره به تفاوت پلتفرم‌های آنلاین با روش‌های سنتی خرید طلا گفت: در این پلتفرم‌ها خرید و فروش به‌صورت واقعی و مبتنی بر طلای فیزیکی انجام می‌شود و برخلاف برخی نگرانی‌های گذشته، معاملات صوری یا اصطلاحاً «طلای خالی» در این سامانه‌های مجوزدار موضوعیت ندارد. مردم این امکان را دارند که در صورت تمایل، طلای خریداری‌شده را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند.

وی با اشاره به نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول بر عملکرد این پلتفرم‌ها افزود: شفافیت ایجادشده ناشی از رصد دقیق حساب‌های بانکی، حساب‌های طلایی، فرآیند خرید و فروش و همچنین صدور فاکتور رسمی است که موجب افزایش اعتماد عمومی شده و فضای امن‌تری برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم آورده است.

عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، فروش آسان، شفافیت در معاملات و صدور فاکتور رسمی را از مهم‌ترین مزیت‌های پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا برشمرد و گفت: این ویژگی‌ها باعث شده است که مردم با اطمینان بیشتری وارد این بازار شوند و فرآیند خرید و فروش برای آن‌ها ساده‌تر و قابل پیگیری باشد.

امیریان خاطرنشان کرد: شهروندان حتماً برای خرید و فروش طلا از پلتفرم‌هایی استفاده کنند که دارای مجوز رسمی، جواز کسب، درگاه پرداخت معتبر و نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صمت هستند تا با اطمینان کامل معاملات خود را انجام دهند و از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.

