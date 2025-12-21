پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرارسیدن شب یلدا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، متن پیام به این شرح است:

به نام خدا

فرارسیدن طولانی‌ترین شب سال و آغاز فصل زمستان، فصل طنین بارش رحمت‌های آسمانی، طراوت باران و سپیدی برف را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم؛ فصلی که پیام‌آور برکت، زایش و آرامش برای طبیعت و جان انسان‌هاست.

شب یلدا، تجلی شکیبایی و باور مردمانی است که در بلندترین شب سال نیز، چشم به سپیده‌دم روشن فردا دارند؛ شبی که تاریکی، تنها مجالی است برای درخشش نور و هم‌نشینی دل‌ها، معنایی ژرف‌تر از گذر زمان می‌یابد.

این شب فرخنده که در تقویم رسمی کشور به‌درستی به‌عنوان «شب ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان» نام‌گذاری شده است، یادآور رسمی حسنه، مبارک و نیکو در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ما است؛ رسمی دیرینه که خانواده‌ها و خویشان را گرد هم می‌آورد و با گفت‌وگو، شنیدن و همدلی، به تحکیم پیوندهای عاطفی می‌انجامد.

در این شب به یادماندنی و گرم، به احترام بزرگان، ریش‌سفیدان و پیشکسوتان خانواده، میهمان آنان می‌شویم و با عرض ارادت، از گنجینه تجربه و مهرشان بهره می‌گیریم؛ کهن الگویی الهام گرفته از رفتاری ارزشمند که پیوند نسل‌ها را استوارتر می‌سازد و بر غنای فرهنگی جامعه می‌افزاید.

شب یلدا همچنین فرصتی است برای رجوع به سنت‌های دلنشین ایرانی؛ آن‌گاه که با تفأل به دیوان لسان‌الغیب حضرت حافظ و با دلی مملو و سرشار از امید، دست دعا به سوی خداوندگار برمی‌داریم و برای خود، خانواده و دیرپایی سرزمین کهن و عزیزمان، نیکی، سلامتی و خیر و برکت مسألت می‌نماییم. چنین گردهم‌آیی‌هایی، افزون بر دلگرمی و نشاط فردی، زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد متقابل در جامعه است؛ سرمایه‌ای گران‌بها و بسیار ‌ارزشمند که بنیان پایداری اجتماعی و همبستگی ملی بر آن استوار می‌شود.

در غریو رخدادها و نشیب‌وفراز رویدادها، شب یلدا فرصتی مغتنم است تا اندکی از شتاب و هیاهوی فضای مجازی فاصله بگیریم و به دنیای واقعیِ گفت‌وشنود، نگاه‌های صمیمی و لحظه‌های ناب انسانی بازگردیم؛ لحظاتی برای بودن با خود و خویشان و بازآفرینی امید و آرامش در دل‌ها. زمانی که شور امید، بارقه روشنایی و طلوع دوباره و روزنه مهر و دوستی با خویشتن و خویشان از چشمه آن جاری می‌شود.

بانک رفاه کارگران، به‌عنوان نهادی برخاسته از متن جامعه و همراه همیشگی مردم شریف ایران، وظیفه خود می‌داند در مسیر اعتمادسازی، پایداری و خدمت صادقانه، همگام با امیدها و آرمان‌های این سرزمین گام بردارد و در تقویت سرمایه اجتماعی، نقشی مؤثر ایفا کند. بی‌تردید آینده‌ای روشن، نه با کوتاه شدن شب‌ها بلکه با استواری ایمان، همدلی دل‌ها و استمرار تلاش جمعی ساخته می‌شود.

با آرزوی شبی سرشار از مهر و صمیمیت، دل‌هایی گرم از امید و نشاط و فردایی روشن، آرام و سرافراز برای ایران عزیز؛ شب یلدای یکایک شما عزیزان فرخنده و مبارک و عمر و برکات زندگی‌تان همچون شب یلدا دراز باد.

اسماعیل للـه‌گانی