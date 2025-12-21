خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرارسیدن شب یلدا

پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرارسیدن شب یلدا
کد خبر : 1730883
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی پیامی فرارسیدن طولانی‌ترین شب سال شب یلدا (ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان) را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:  

به نام خدا

فرارسیدن طولانی‌ترین شب سال و آغاز فصل زمستان، فصل طنین بارش رحمت‌های آسمانی، طراوت باران و سپیدی برف را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم؛ فصلی که پیام‌آور برکت، زایش و آرامش برای طبیعت و جان انسان‌هاست.

شب یلدا، تجلی شکیبایی و باور مردمانی است که در بلندترین شب سال نیز، چشم به سپیده‌دم روشن فردا دارند؛ شبی که تاریکی، تنها مجالی است برای درخشش نور و هم‌نشینی دل‌ها، معنایی ژرف‌تر از گذر زمان می‌یابد.

این شب فرخنده که در تقویم رسمی کشور به‌درستی به‌عنوان «شب ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان» نام‌گذاری شده است، یادآور رسمی حسنه، مبارک و نیکو در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ما است؛ رسمی دیرینه که خانواده‌ها و خویشان را گرد هم می‌آورد و با گفت‌وگو، شنیدن و همدلی، به تحکیم پیوندهای عاطفی می‌انجامد. 

در این شب به یادماندنی و گرم، به احترام بزرگان، ریش‌سفیدان و پیشکسوتان خانواده، میهمان آنان می‌شویم و با عرض ارادت، از گنجینه تجربه و مهرشان بهره می‌گیریم؛ کهن الگویی الهام گرفته از رفتاری ارزشمند که پیوند نسل‌ها را استوارتر می‌سازد و بر غنای فرهنگی جامعه می‌افزاید.

شب یلدا همچنین فرصتی است برای رجوع به سنت‌های دلنشین ایرانی؛ آن‌گاه که با تفأل به دیوان لسان‌الغیب حضرت حافظ و با دلی مملو و سرشار از امید، دست دعا به سوی خداوندگار برمی‌داریم و برای خود، خانواده و دیرپایی سرزمین کهن و عزیزمان، نیکی، سلامتی و خیر و برکت مسألت می‌نماییم. چنین گردهم‌آیی‌هایی، افزون بر دلگرمی و نشاط فردی، زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد متقابل در جامعه است؛ سرمایه‌ای گران‌بها و بسیار ‌ارزشمند که بنیان پایداری اجتماعی و همبستگی ملی بر آن استوار می‌شود.

در غریو رخدادها و نشیب‌وفراز رویدادها، شب یلدا فرصتی مغتنم است تا اندکی از شتاب و هیاهوی فضای مجازی فاصله بگیریم و به دنیای واقعیِ گفت‌وشنود، نگاه‌های صمیمی و لحظه‌های ناب انسانی بازگردیم؛ لحظاتی برای بودن با خود و خویشان و بازآفرینی امید و آرامش در دل‌ها. زمانی که شور امید، بارقه روشنایی و طلوع دوباره و روزنه مهر و دوستی با خویشتن و خویشان از چشمه آن جاری می‌شود.

بانک رفاه کارگران، به‌عنوان نهادی برخاسته از متن جامعه و همراه همیشگی مردم شریف ایران، وظیفه خود می‌داند در مسیر اعتمادسازی، پایداری و خدمت صادقانه، همگام با امیدها و آرمان‌های این سرزمین گام بردارد و در تقویت سرمایه اجتماعی، نقشی مؤثر ایفا کند. بی‌تردید آینده‌ای روشن، نه با کوتاه شدن شب‌ها بلکه با استواری ایمان، همدلی دل‌ها و استمرار تلاش جمعی ساخته می‌شود.

با آرزوی شبی سرشار از مهر و صمیمیت، دل‌هایی گرم از امید و نشاط و فردایی روشن، آرام و سرافراز برای ایران عزیز؛ شب یلدای یکایک شما عزیزان فرخنده و مبارک و عمر و برکات زندگی‌تان همچون شب یلدا دراز باد.

اسماعیل للـه‌گانی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن