تغییر ساعت کار واحدهای بانک ملت از اول دی ماه

با ابلاغ شورای هماهنگی بانک ها، ساعت کاری واحدهای بانک ملت از روز دوشنبه 1 دی ماه 1404 تا پانزدهم فروردین ماه 1405 تغییر می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک ها، از روز دوشنبه یکم دی ماه سال جاری ساعت حضور کارکنان در شعب و ستاد مدیریت های شعب این بانک در سراسر کشور از شنبه تا چهارشنبه 7 تا 14 و ساعت خدمت رسانی به مشتریان 7:30 تا 13:30 و در روزهای پنج شنبه حضور کارکنان از 7 تا 13 و ارایه خدمت به مشتریان از 7:30 تا 12:30 خواهد بود.
ساعت کار و حضور کارکنان ادارات کل و واحدهای ستادی مرکزی بانک ملت نیز از شنبه تا چهارشنبه، 7 تا 15 و روزهای پنجشنبه به صورت کشیک از ساعت 7 تا 13 تعیین شده است.