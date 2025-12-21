خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تغییر ساعت کار واحدهای بانک ملت از اول دی ماه

تغییر ساعت کار واحدهای بانک ملت از اول دی ماه
کد خبر : 1730798
لینک کوتاه کپی شد.

با ابلاغ شورای هماهنگی بانک ها، ساعت کاری واحدهای بانک ملت از روز دوشنبه 1 دی ماه 1404 تا پانزدهم فروردین ماه 1405 تغییر می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک ها، از روز دوشنبه یکم دی ماه سال جاری ساعت حضور کارکنان در شعب و ستاد مدیریت های شعب این بانک در سراسر کشور از شنبه تا چهارشنبه 7 تا 14 و ساعت خدمت رسانی به مشتریان 7:30 تا 13:30 و در روزهای پنج شنبه حضور کارکنان از 7 تا 13 و ارایه خدمت به مشتریان از 7:30 تا 12:30 خواهد بود.

ساعت کار و حضور کارکنان ادارات کل و واحدهای ستادی مرکزی بانک ملت نیز از شنبه تا چهارشنبه، 7 تا 15 و روزهای پنجشنبه به صورت کشیک از ساعت 7 تا 13 تعیین شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن