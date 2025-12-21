تغییر ساعت کار واحدهای بانک ملت از اول دی ماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک ها، از روز دوشنبه یکم دی ماه سال جاری ساعت حضور کارکنان در شعب و ستاد مدیریت های شعب این بانک در سراسر کشور از شنبه تا چهارشنبه 7 تا 14 و ساعت خدمت رسانی به مشتریان 7:30 تا 13:30 و در روزهای پنج شنبه حضور کارکنان از 7 تا 13 و ارایه خدمت به مشتریان از 7:30 تا 12:30 خواهد بود.