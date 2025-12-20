گردشگری فرآیند یادگیری، تعامل و توسعه فرهنگی واجتماعی است

در دهه‌های اخیر، گردشگری به یکی از پدیده‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز اقتصاد جهانی بدل شده است؛ صنعتی که با سرعتی چشمگیر در حال تحول بوده و نقش مهمی در افزایش تعاملات فرهنگی، توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارتقای تصویر بین‌المللی کشورها ایفا می‌کند.

در همین راستا، شرکت توسعه گردشگری ایران به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد تخصصی متولی ایجاد زیرساخت‌های گردشگری کشور، رویکردی نوین و آینده‌نگرانه را در دستور کار قرار داده است.

در ادامه گفت‌وگوی خبرنگار ما با نفیسه کرمی مدیرکل حوزه مدیرعامل، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه گردشگری ایران را می‌خوانید؛ گفت‌وگویی درباره مأموریت‌ها، برنامه‌ها و چشم‌اندازهای این شرکت و وضعیت امروز صنعت گردشگری ایران.

1- خانم دکتر کرمی، گردشگری امروز یکی از پدیده‌های مهم جهانی است. به نظر شما تغییرات چند دهه اخیر چه تأثیری بر الگوی سفر و گردشگری داشته است؟

در عصر حاضر، با گسترش فناوری، ونواوری های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی تحولات ارتباطی و افزایش سطح آگاهی جوامع، گردشگری از یک سفر ساده به یک تجربه چندبعدی در زندگی انسانها تبدیل شده است. امروز افراد با انگیزه‌هایی همچون تجارت، تفریح، درمان، جست‌وجوی تجربه‌های نو، تعاملات فرهنگی و حتی زیست‌گردشگری سفر ویا بوم گردی می‌کنند.

گردشگری دیگر فقط حرکت از یک مقصد به مقصد دیگر نیست، بلکه یک فرآیند یادگیری، تعامل و توسعه فرهنگی واجتماعی است. همین امر باعث شده در این میان کشورهایی که بتوانند تجربه‌ای متمایز، اصیل و استاندارد ارائه دهند، جایگاه ویژه‌ای در بازار جهانی گردشگری پیدا کنند.

2- ایران در حوزه جاذبه‌های گردشگری چه جایگاهی در جهان دارد؟

ایران از نظر تنوع اقلیمی، طبیعی و میراث تاریخی یکی از بی‌نظیرترین کشورهای جهان است. واین موضوع به اذعان سازمانهای استنادی جهانی در حوزه میراثی و گردشگری مانند یونسکو ... است

از منظر آثار تاریخی و فرهنگی، در میان هشت کشور نخست دنیا قرار داریم و از نظر جاذبه‌های اکوتوریسمی و تنوع اقلیم، در جمع پنج کشور برتر جهان هستیم.

از سواحل آرام خزر تا جاذبه های پر شکوه خلیج فارس، از جنگل‌های هیرکانی تا کویرهای منحصربه‌فرد مرکزی، و از تمدن چند هزار ساله ایران بزرگ فرهنگی تا فرهنگ غنی اقوام مختلف، ایران ظرفیت‌هایی دارد که نمونه آن را در کمتر جایی از جهان می‌توان یافت.

این تنوع و غنی سبب شده ایران همواره به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری جهان شناخته شود، به‌ویژه برای گردشگرانی که تجربه‌های اصیل و متفاوت می‌طلبند.

3- یکی از موضوعات مهم در گردشگری، کیفیت زیرساخت‌هاست. اهمیت زیرساخت در تجربه گردشگران چیست؟

ایجاد زیرساخت‌های گردشگری متناسب با فرهنگ، معماری و نیازهای اقلیمی هر منطقه، از مهم‌ترین ارکان موفقیت در گردشگری است. زیرساخت ضعیف، حتی اگر در بهترین مقصد دنیا باشد، ماهیت تجربه گردشگر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند تصویر کشور را مخدوش سازد.

ما باید مطمئن باشیم که اقامت، حمل‌ونقل، خدمات، امکانات رفاهی، استانداردهای امنیتی و تجربه فرهنگی همگی باهم هارمونی داشته باشند.

رضایت گردشگر فقط به زیبایی مقصد نیست؛ به «کیفیت تجربه» وابسته است. بنابراین در سالهای اخیر حفظ ، احیا و ارتقای زیرساخت، یک ضرورت است نه انتخاب.

4- هتل‌های بین‌المللی لاله نقش مهمی در میزبانی رویدادهای ملی و جهانی دارند. جایگاه این مجموعه در صنعت گردشگری چیست؟

گروه هتل‌های بین‌المللی لاله، یکی از برندهای شناخته‌شده و معتبر صنعت هتلداری ایران است.

این هتل‌ها چه در تهران، چه در سرعین، چابهار یا مرزهای غربی و شرقی کشور، همواره میزبان هیئت‌های رسمی، گردشگران خارجی و رویدادهای مهم بوده‌اند.

افتخار ما این است که برند لاله نه‌تنها استانداردهای حرفه‌ای هتلداری را رعایت می‌کند، بلکه با رویکرد فرهنگی و اصالت ایرانی، تجربه‌ای متفاوت برای مهمانان فراهم می‌آورد.

نقش لاله در کنار معرفی تصویر مثبت و حرفه‌ای از گردشگری ایران بسیار پررنگ است. همچنین اموزش وفرهنگسازی در این صنعت نیز از کار ویژه های اموزش این هتل ها است

5- اهداف کلان شرکت توسعه گردشگری ایران در دوره‌های اخیر حول چه محورهایی متمرکز شده است؟

ما بر اساس یک استراتژی جامع و آینده‌نگر، اهداف خود را بر چند محور اصلی بنا کرده‌ایم:

• ایجاد و معرفی فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری در گردشگری کشور مبتنی بر فناوری ها ونواوریها

• تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با نگاه تخصصی به کیفیت و بهره‌وری

• تدوین سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری هماهنگ با برنامه‌های ملی وهوشمندسازی

• جذب سرمایه داخلی و خارجی و فراهم کردن بسترهای قانونی و اقتصادی لازم

• ارائه آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای گردشگری برای ارتقای سرمایه انسانی

• انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری ملی و بین‌المللی

• شناسایی بازارهای هدف و توسعه دیپلماسی گردشگری جهت تقویت روابط دوستانه میان کشورها

هدف نهایی ما این است که گردشگری به یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد ملی تبدیل شود و تجربه سفر در ایران به سطح استانداردهای جهانی ارتقا یابد.

6- با توجه به سرعت تحولات جهانی، آینده گردشگری ایران را چگونه می‌بینید؟

اگر بخواهم واقع‌بینانه بگویم، آینده گردشگری ایران بسیار روشن است؛ به شرط آنکه از ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور به شکل هوشمندانه استفاده کنیم.

تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، مدیریت داده، بازاریابی هوشمند و مدل‌های نوین میزبانی، همگی آینده این صنعت را شکل می‌دهند.

شرکت توسعه گردشگری ایران در تلاش است تا ضمن پاسخ به نیازهای امروز، توان انطباق با فناوری‌های نوظهور و روندهای آینده صنعت را نیز داشته باشد.

ما در آستانه یک جهش بزرگ هستیم؛ جهشی که می‌تواند ایران را به یکی از مقاصد برجسته گردشگری منطقه تبدیل کند.

حسن ختام

در پایان لازم می‌دانم از تمامی فعالان، مدیران، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان صنعت گردشگری که با تلاش، انگیزه و باور قلبی در مسیر اعتلای گردشگری ایران گام برمی‌دارند، قدردانی کنم.

این صنعت تنها با همکاری جمعی، نگاه ملی و هم‌افزایی نهادهای دولتی و خصوصی می‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد.

ما در شرکت توسعه گردشگری ایران با بهره‌گیری از تخصص‌های نوین و اتکا به تجربه چند دهه فعالیت، مصمم هستیم سهم گردشگری را در توسعه اقتصادی کشور افزایش داده و نام ایران را در عرصه جهانی بیش از پیش درخشان کنیم.

انتهای پیام/