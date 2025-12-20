بانک رفاه کارگران از طریق این تفاهم‌نامه نسبت به تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت مذکور اقدام و در شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی استان خراسان جنوبی مشارکت فعال خواهد داشت.

بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک رفاه کارگران در اجرای ۲ طرح توسعه‌ای این شرکت در شهرستان بیرجند، به‌منظور احداث کارخانه جدید تولید تایرهای سنگین (OTR) و (TBR) با ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن و افزایش ظرفیت تولید تایرهای PCR و SUV مشارکت می‌کند.

میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز این طرح‌ها ۲۲۰ هزار میلیارد ریال و ۳۰ میلیون دلار اعلام شده و انتظار می‌رود که این پروژه برای یک هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود پنج هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کند.