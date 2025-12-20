خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تفاهم‌نامه چهار‌جانبه بانک رفاه کارگران با حضور رئیس جمهور امضاء شد

تفاهم‌نامه چهار‌جانبه بانک رفاه کارگران با حضور رئیس جمهور امضاء شد
کد خبر : 1730321
لینک کوتاه کپی شد.

با حضور دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور، تفاهم‌نامه چهارجانبه بانک رفاه کارگران، استانداری خراسان جنوبی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت این استان و شرکت کویرتایر امضا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تفاهم‌نامه طی مراسمی که به همین منظور در حاشیه نشست رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی استان در محل استانداری برگزار شد، به امضای دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، دکتر هاشمی استاندار خراسان جنوبی، مهندس پارسا مدیرکل صمت استان و مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر رسید. 

تفاهم‌نامه چهار‌جانبه بانک رفاه کارگران با حضور رئیس جمهور امضاء شد

بانک رفاه کارگران از طریق این تفاهم‌نامه نسبت به تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت مذکور اقدام و در شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی استان خراسان جنوبی مشارکت فعال خواهد داشت.

بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک رفاه کارگران در اجرای ۲ طرح توسعه‌ای این شرکت در شهرستان بیرجند، به‌منظور احداث کارخانه جدید تولید تایرهای سنگین (OTR) و (TBR) با ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن و افزایش ظرفیت تولید تایرهای PCR و SUV مشارکت می‌کند.

تفاهم‌نامه چهار‌جانبه بانک رفاه کارگران با حضور رئیس جمهور امضاء شد

میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز این طرح‌ها ۲۲۰ هزار میلیارد ریال و ۳۰ میلیون دلار اعلام شده و انتظار می‌رود که این پروژه برای یک هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود پنج هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن