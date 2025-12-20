تفاهمنامه چهارجانبه بانک رفاه کارگران با حضور رئیس جمهور امضاء شد
با حضور دکتر پزشکیان رئیسجمهور، تفاهمنامه چهارجانبه بانک رفاه کارگران، استانداری خراسان جنوبی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت این استان و شرکت کویرتایر امضا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تفاهمنامه طی مراسمی که به همین منظور در حاشیه نشست رئیسجمهور با فعالان اقتصادی استان در محل استانداری برگزار شد، به امضای دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، دکتر هاشمی استاندار خراسان جنوبی، مهندس پارسا مدیرکل صمت استان و مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر رسید.
بانک رفاه کارگران از طریق این تفاهمنامه نسبت به تامین مالی طرحهای توسعهای شرکت مذکور اقدام و در شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی استان خراسان جنوبی مشارکت فعال خواهد داشت.
بر اساس این تفاهمنامه، بانک رفاه کارگران در اجرای ۲ طرح توسعهای این شرکت در شهرستان بیرجند، بهمنظور احداث کارخانه جدید تولید تایرهای سنگین (OTR) و (TBR) با ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن و افزایش ظرفیت تولید تایرهای PCR و SUV مشارکت میکند.
میزان سرمایهگذاری مورد نیاز این طرحها ۲۲۰ هزار میلیارد ریال و ۳۰ میلیون دلار اعلام شده و انتظار میرود که این پروژه برای یک هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود پنج هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کند.