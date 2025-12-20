«۶۰ همت حمایت بانک تجارت از خانواده و جوانان ایرانی»
بانک تجارت همراستا با سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه تقویت بنیان خانواده و جوانی جمعیت، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آبان ۱۴۰۴ با پرداخت بیش از ۲۶۶ هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، به ارزش بیش از ۶۰ همت، همراه و پشتیبان زوجهای جوان و خانوادههای ایرانی بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، فقط در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مبلغ ۲۴ همت پرداخت شده است.
بر اساس آمار رسمی، ۹۳٪ از معرفیشدگان واجد شرایط موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شدهاند؛
نمادی از تعهد، مسئولیتپذیری و نقش مؤثر بانک تجارت در تقویت بنیان خانواده و جوانی جمعیت کشور.