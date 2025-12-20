«۶۰ همت حمایت بانک تجارت از خانواده و جوانان ایرانی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، فقط در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مبلغ ۲۴ همت پرداخت شده است.

بر اساس آمار رسمی، ۹۳٪ از معرفی‌شدگان واجد شرایط موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شده‌اند؛

نمادی از تعهد، مسئولیت‌پذیری و نقش مؤثر بانک تجارت در تقویت بنیان خانواده و جوانی جمعیت کشور.

