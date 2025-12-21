به گزارش ایلنا، انتخاب مدیر یا عضو کلیدی برای یک سازمان تصمیمی صرفاً تشریفاتی نیست و مستقیماً بر مسیر اثرگذاری، اعتبار اجتماعی و توان عملیاتی آن تأثیرگذار است. در این چارچوب، مقداد محمودی به‌عنوان فردی که سابقه فعالیت مدیریتی در دستگاه‌های دولتی دارد، گزینه‌ای قابل اتکاء و متناسب با مأموریت‌های صنایع نیشکر به شمار می‌رود.

محمودی مدیری است که در هر جایگاه، نگاه توسعه‌محور را محور تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. تجربه او در حوزه‌های مختلف نشان داده که تمرکز صرف بر امور روزمره ندارد و همواره تلاش می‌کند طرح‌ها و برنامه‌هایی را پیش ببرد که به تقویت زیرساخت‌ها، بهبود فرآیندها و افزایش کارآمدی منجر شود. چنین رویکردی برای کشت و صنعت نیشکر که هدف آن ایجاد اثر اقتصادی پایدار در خوزستان است، یک مزیت مهم محسوب می‌شود.

حضور طولانی‌مدت مقداد محمودی در هیئت‌مدیره و آشنایی عمیق او با نقاط ضعف و قوت ساختارهای اجرایی، باعث می‌شود تصمیم‌های او مبتنی بر شناخت واقعی و تجربه عملیاتی باشد. او به‌خوبی می‌داند چطور باید میان اهداف آرمانی یک سازمان و محدودیت‌های اجرایی تعادل ایجاد کرد، این توانایی، از گرفتار شدن در شعارزدگی یا پروژه‌های کم‌اثر دور می‌کند و آن را به سمت اقدام‌های ملموس و قابل ارزیابی سوق می‌دهد.

از سوی دیگر، محمودی فردی است که به سرمایه انسانی اهمیت می‌دهد و توجه او به نقش نیروهای اجرایی، داوطلبان و همکاران، نشان می‌دهد مدیریت را فرآیندی مشارکتی می‌داند نه دستوری. برای یک سازمان، این ویژگی اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا موفقیت آن وابسته به انگیزه، اعتماد و همراهی افراد است، نه صرفاً منابع مالی.

نکته مهم‌تر، نگاه واقع‌بینانه محمودی به شکست و موفقیت است، او شکست‌های احتمالی را پایان مسیر تلقی نمی‌کند و آن‌ها را به فرصتی برای اصلاح، یادگیری و حرکت قوی‌تر تبدیل می‌کند. چنین نگرشی، سازمان را در برابر فشارها، محدودیت‌ها و نوسان‌های محیطی مقاوم‌تر می‌سازد.

در مجموع، ترکیب تجربه مدیریتی، شناخت ساختارهای اجرایی، نگاه توسعه‌گرا و توجه به سرمایه انسانی، مقداد محمودی را به فردی مناسب برای این سمت تبدیل می‌کند؛ فردی که می‌تواند میان ایده، اجرا و اثر اجتماعی پیوندی واقعی و ماندگار ایجاد کند.

