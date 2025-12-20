قیمت دستگاه اکسیژن ساز در بازار، چه عواملی بر هزینه نهایی تأثیر می گذارند؟

با افزایش بیماری های تنفسی و شیوع آنفولانزا و کرونا جهش یافته و همچنین بالا رفتن سن جمعیت، استفاده از دستگاه اکسیژن ساز خانگی به یکی از نیازهای مهم بیماران و خانواده ها تبدیل شده است. این دستگاه ها با تأمین اکسیژن مداوم و ایمن، امکان درمان و مراقبت در منزل را فراهم کرده و نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی بیماران ایفا می کنند.

استفاده از دستگاه اکسیژن ساز برقی خانگی برای بیماران قلبی تنفسی در منزل بسیار مفید است. اگر قصد انتخاب دستگاه اکسیژن ساز را دارید باید یک دستگاه کم صدا، باکیفیت، خلوص بالای 94 درصد و دارای خدمات پس از فروش را انتخاب کنید. انتخاب دستگاه بی کیفیت، می تواند حیات بیمار را به راحتی به خطر بیندازد.

دستگاه اکسیژن ساز برقی خانگی چگونه کار می کند؟

دستگاه اکسیژن ساز با برق خانگی (220 ولت) کار می کند و پس از اینکه کابل برق اکسیژن ساز را به داخل پریز برق بزنید، دستگاه شروع به کار کردن می کند و کمپرسور دستگاه هوای اتاق را که حدود 21 درصد اکسیژن را به داخل می کشد.

سپس این هوا از فیلترهای دستگاه اکسیژن ساز عبور می کند و هوای تمیز و پاک وارد سیستم می شود. کمپرسور دستگاه اکسیژن ساز، هوا را تحت فشار قرار می دهد و برای مرحله ی جداسازی آماده می کند.

داخل دستگاه اکسیژن ساز مخازنی از پودر زئولیت وجود که پس از گذشت هوا از این مخازن، زئولیت گاز نیتروژن هوا را جذب می کند و اجازه عبور اکسیژن را می دهد و در نهایت اکسیژن با خلوص 95 درصد از دستگاه خارج شده و با استفاده از سوند اکسیژن یا ماسک اکسیژن، وارد سیستم تنفسی بیمار می شود.

قیمت اکسیژن ساز خانگی به چه عواملی بستگی دارد؟

بررسی ها نشان می دهد قیمت دستگاه اکسیژن ساز به عوامل متعددی وابسته است:

ظرفیت تولید اکسیژن (لیتر در دقیقه): اکسیژن خانگی دارای ظرفیت های 5 و 8 و 10 لیتری هست که قیمت ها با توجه به ظرفیت ها، متفاوت است. میزان خلوص اکسیژن: خلوص دستگاه اکسیژن باید بالای 93 درصد باشد. برخی از اکسیژن سازها با کارکردن مداوم، هوای کمپرسور بالا رفته و از خلوص اکسیژن کاسته می شود. سطح صدای دستگاه: بالا بودن صدای برخی از دستگاه های اکسیژن ساز، یک مشکل بسیار بزرگ است که بسیاری از بیماران بخاطر صدای بالای دستگاه اکسیژن ساز، خواب شبانه آنها مختل شده و نه تنها از مشکلات بیماری شان کم نشده بلکه مشکلی به مشکلات افزوده شده است. برند سازنده: برخی برندهای دستگاه اکسیژن ساز که بسیار کم صدا هستند و کیفیت آنها بسیار بالاتر از بقیه ی دستگاه ها است، قینت بالاتری دارند. خدمات پس از فروش: استفاده از دستگاه های اکسیژن ساز با کیفیت، نیاز شما را به خدمات پس از فروش مبری خواهد کرد. برخی دستگاه های بی کیفیت هستند که نه تنها کیفیت خوبی ندارند بلکه خدمات پس از فروش خوبی نیز ندارند و مشتری با مشکل مواجهه خواهد شد.

این موارد از مهم ترین مؤلفه هایی هستند که بر قیمت نهایی تأثیر می گذارند. به همین دلیل، انتخاب دستگاه مناسب باید بر اساس نیاز واقعی بیمار خریداری شود.

مزایای استفاده از دستگاه اکسیژن ساز باکیفیت

تولید اکسیژن با خلوص بالا و پایدار: دستگاه اکسیژن باکیفیت، اکسیژن را با خلوص استاندارد تولید می کند و با کارکردن مداوم دستگاه اکسیژن ساز، خلوص اکسیژن خروجی از دستگاه اکسیژن کاهش پیدا نمی کند.

عملکرد قابل اعتماد در کارکردن مداوم: اکسیژن ساز باکیفیت قابلیت کارکرد مداوم و اکسیژن تراپی مداوم را دارد و برای این شرایط طراحی شده است.

اکسیژن ساز باکیفیت قابلیت کارکرد مداوم و اکسیژن تراپی مداوم را دارد و برای این شرایط طراحی شده است. کم صدا بودن حین کار: اکسیژن ساز باکیفیت هنگام کارکردن بسیار کم صدا است و بیمار تنفسی را کلافه نمی کند. صدای بلند دستگاه اکسیژن ساز، بیمار را کلافه می کند و سبب بی قرار شدن بیمار و مشکلات ثانویه ی دیگر خواهد شد.

صدای بلند دستگاه اکسیژن ساز، بیمار را کلافه می کند و سبب بی قرار شدن بیمار و مشکلات ثانویه ی دیگر خواهد شد. عمر طولانی تر و هزینه نگهداری کمتر: اکسیژن ساز باکیفیت، دارای فیلترهای باکیفیت قابل تعویض است و قطعات آن بسیار دیر فرسوده می شوند.

دستگاه اکسیژن ساز بهتر از کپسول اکسیژن است

کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی تأکید می کنند که امروزه بسیاری از خانواده ها به جای استفاده از کپسول های اکسیژن، به سراغ اکسیژن سازهای خانگی رفته اند؛ چرا که این دستگاه ها ایمنی بالاتر، سهولت استفاده و هزینه های جانبی کمتری در بلند مدت دارند.

در همین راستا، دسترسی به اطلاعات جامع درباره اجاره و خرید دستگاه اکسیژن ساز می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری آگاهانه بیماران داشته باشد.

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قیمت، امکان اجاره دستگاه اکسیژن ساز برای بیمارانی است که نیاز کوتاه مدت دارند. این گزینه به ویژه برای دوران نقاهت پس از جراحی یا بیماری های موقت تنفسی، راهکاری مقرون بصرفه محسوب می شود و فشار هزینه را از دوش خانواده ها کاهش می دهد.

بسیاری از بیماران خواهان اجاره دستگاه اکسیژن ساز بصورت یک ماهه یا دو ماهه هستند که می توانند برای اجاره دستگاه اکسیژن ساز اقدام کنند.

متخصصان توصیه می کنند پیش از خرید یا اجاره، حتماً از مراکز معتبر تجهیزات پزشکی مشاوره دریافت شود تا دستگاهی متناسب با شرایط جسمی بیمار انتخاب گردد. ارائه آموزش نحوه استفاده، پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش از جمله مواردی است که می تواند خیال بیماران را از بابت استفاده طولانی مدت از دستگاه راحت کند.

در نهایت، اگرچه ممکن است قیمت دستگاه اکسیژن ساز در نگاه اول بالا به نظر برسد، اما با در نظر گرفتن کاهش هزینههای درمانی، حذف رفت وآمدهای مکرر به مراکز درمانی و افزایش رفاه بیمار، این تجهیزات به عنوان یک راهکار مؤثر و اقتصادی در درمان خانگی شناخته می شوند.

ختم کلام

دستگاه اکسیژن ساز ریه ی دوم شماست پس حتمأ برای خرید دستگاه اکسیژن ساز یا اجاره دستگاه اکسیژن ساز از یک کارشناس و متخصص تجهیزات پزشکی با سابقه ی کاری بالا مشاوره بخواهید تا بهترین دستگاه اکسیژن ساز را برای شما انتخاب کند.

