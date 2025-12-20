با همدلی و انسجام، مسیر رونق تولید در نیشکر شتاب میگیرد؛
آمدهایم با تکیه بر متخصصان و کارگران پرتلاش، نیشکر را به اوج برسانیم
صنعت نیشکر، بهعنوان یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد کشور و ستون اصلی کشاورزی - صنعتی خوزستان، امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسجام، کار جهادی و تلاش مضاعف برای عبور از موانع و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود است.
ایلنا؛ اقتصاد مقاومتی، بهعنوان راهبرد کلان و هوشمندانه مورد تأکید مقام معظم رهبری، زمانی بهصورت واقعی و پایدار محقق میشود که بر دو رکن اساسی «افزایش تولید» و «همدلی و انسجام» استوار باشد.
خود را با افتخار عضوی از خانواده بزرگ توسعه نیشکر میدانم؛ خانوادهای متشکل از متخصصان توانمند، مدیران و مدبران باتجربه و کارگران باغیرت و پرتلاش که با همت و غیرت مثالزدنی، مسیر سودآوری، رونق تولید و پایداری این صنعت راهبردی را هموار کردهاند. آمدهایم تا با اتکا به همین سرمایه انسانی ارزشمند، اهداف بلند توسعه نیشکر را با انسجام، همدلی و تلاش شبانهروزی محقق کنیم.
بدون تردید، روند روبهرشدی که در سالهای اخیر در حوزه تولید، بهرهوری و سودآوری آغاز شده است، با برنامهریزی دقیقتر، انسجام سازمانی بیشتر و اعتماد عمیقتر به نیروی انسانی، بیش از گذشته تحقق خواهد یافت. کارگران، محور و اساس توسعه صنعت نیشکر هستند و هیچ برنامهای بدون نقشآفرینی مؤثر آنان به سرانجام نخواهد رسید. صیانت از کرامت نیروی کار، ارتقای ایمنی و توجه به معیشت و انگیزههای شغلی، از الزامات جدی تولید پایدار است.
شکوفایی صنعت نیشکر، پیشرفت خوزستان را به همراه دارد و پیشرفت خوزستان، بهعنوان خطه مقاومت و ایثار، بهطور مستقیم در مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود. نیشکر امروز، زنجیرهای است که از تولید شکر تا صنایع جانبی از جمله الکل طبی، خمیرمایه، ام.دی.اف و همچنین صنایع پاییندستی، نقشآفرین اقتصاد ایران اسلامی است.
اکنون که فرصت خدمتگزاری در این مجموعه بزرگ صنعتی فراهم شده است، با تداوم سیاستگذاریهای اصولی پیشین و اجرای برنامههای متنوّع برای افزایش تولید، فعالسازی هرچه بیشتر صنایع جانبی و پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش، این هدفگذاری در واحدهای هشتگانه نیشکری و سایر صنایع دنبال خواهد شد.
سرمایهگذاری هدفمند در صنایع پاییندستی، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و استفاده از فناوریهای نوین، از محورهای اصلی این مسیر است. همچنین، حضور شفاف و مؤثر شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای درخشش این صنعت، جذب سرمایههای جدید و تقویت بنیانهای مالی فراهم کرده است. بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت بازار سرمایه، میتواند پشتوانهای مطمئن برای اجرای طرحهای توسعهای و افزایش تولید باشد.
بیتردید، تحقق این اهداف نیازمند همدلی، انسجام و باور جمعی است. باتکیهبر توان متخصصان، تجربه مدیران و غیرت کارگران، میتوان صنعت نیشکر را به الگویی موفق از تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید پایدار در کشور تبدیل کرد. این مسیر، با همراهی و حمایتهای همیشگی مسئولان استان خوزستان، نماینده محترم ولیفقیه در استان، استاندار محترم خوزستان، علما و روحانیون معزز، نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، شتابی مضاعف خواهد گرفت و افقهای روشنتری پیشروی این صنعت راهبردی خواهد گشود.
دکتر مقداد محمودی
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی