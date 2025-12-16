خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت روز پژوهش و فناوری

دکتر اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن 25 آذر ماه، روز پژوهش و فناوری را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است: 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۲۵ آذرماه، روز پژوهش و فناوری، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت اندیشه‌ورزی، خرد جمعی و تلاش عالمانه در مسیر رشد، بالندگی و تعالی جامعه بشری است. پژوهش، همواره زیربنای ماندگاری علم، ضامن پویایی تمدن‌ها و عامل اصلی پیشرفت پایدار ملل بوده و تجربه جهانی به روشنی نشان داده است که توسعه واقعی، حاصل پژوهش‌های علمی، متقن و هدفمند و به‌دور از هرگونه سطحی‌نگری و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای است. 

در عصر کنونی که شتاب تحولات علمی، فناورانه و اقتصادی بیش از هر زمان دیگری است، پژوهش صرفاً تولید دانش نیست، بلکه ابزاری راهبردی در خدمت توسعه، حل مسائل واقعی و ارتقای اثربخشی و کارآمدی سازمان‌ها به شمار می‌رود. پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور می‌توانند مسیر تصمیم‌سازی صحیح، سیاست‌گذاری هوشمندانه و آینده‌نگری سازمانی را هموار سازند.

در صنعت بانکداری، پژوهش نقشی تعیین‌کننده در شناخت دقیق‌تر نیازها و ذائقه مشتریان، بهبود مستمر خدمات، توسعه محصولات نوآورانه، افزایش رضایت‌مندی و تقویت رقابت‌پذیری ایفا می‌کند. بانک رفاه کارگران نیز با باور راسخ به جایگاه پژوهش و تکیه بر خرد جمعی و دانش تخصصی، پژوهش را یکی از ارکان اساسی تحول، رشد و تعالی خود می‌داند و بر این باور است که تصمیمات مبتنی بر تحقیق و تحلیل علمی، ضامن پایداری و موفقیت بلندمدت سازمان خواهد بود.

ضمن گرامی‌داشت روز پژوهش، این مناسبت ارزشمند را به تمامی پژوهشگران، اساتید، اندیشمندان و همکاران فرهیخته‌ای که با تلاش علمی و نگاه آینده‌محور خود، زمینه‌ساز ارتقای نظام بانکی و توسعه کشور هستند، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با تقویت فرهنگ پژوهش، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر علم، نوآوری و خدمت‌رسانی اثربخش در بانک رفاه و نظام بانکی کشور باشیم.

اسماعیل للـه‌گانی

انتهای پیام/
