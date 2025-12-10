خبرگزاری کار ایران
برگزاری جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر و زن در بیمه ایران

شرکت سهامی بیمه ایران به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز مادر و زن، جشن باشکوهی با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، معاونین، مدیران کل و کارکنان برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این مراسم باشکوه با پخش قرآن کریم و سرود ملی آغاز شد و سپس مداح اهل‌بیت(ع) با ذکر فضایل حضرت فاطمه زهرا(س) بخش معنوی برنامه را اجرا کرد. 

در ادامه مراسم علی جباری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران ضمن تبریک این ایام، جایگاه بانوان همکار را در پیشبرد اهداف شرکت ارج نهاد و بر تکریم مقام زن و مادر تأکید کرد. 

پس از سخنرانی، گروه سرود قطعات مناسبتی را اجرا و در ادامه نیز خواننده مهمان برنامه‌های شاد و موسیقیایی خود را به اجرا گذاشت که فضای مراسم را پرنشاط کرد. 

در بخش پایانی جشن نیز قرعه‌کشی میان کارکنان برگزار شد و  جوایز نفیسی به برندگان اهدا شد.

