برگزاری جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر و زن در بیمه ایران

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این مراسم باشکوه با پخش قرآن کریم و سرود ملی آغاز شد و سپس مداح اهل‌بیت(ع) با ذکر فضایل حضرت فاطمه زهرا(س) بخش معنوی برنامه را اجرا کرد.

در ادامه مراسم علی جباری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران ضمن تبریک این ایام، جایگاه بانوان همکار را در پیشبرد اهداف شرکت ارج نهاد و بر تکریم مقام زن و مادر تأکید کرد.

پس از سخنرانی، گروه سرود قطعات مناسبتی را اجرا و در ادامه نیز خواننده مهمان برنامه‌های شاد و موسیقیایی خود را به اجرا گذاشت که فضای مراسم را پرنشاط کرد.

در بخش پایانی جشن نیز قرعه‌کشی میان کارکنان برگزار شد و جوایز نفیسی به برندگان اهدا شد.

انتهای پیام/