پیام تبریک علی جباری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران

فرارسیدن ولادت سراسر نور و برکت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، اسوه کامل ایمان، عفاف، ایثار و کرامت انسانی و گرامیداشت روز زن و مقام والای مادر، فرصتی بی‌بدیل است تا بار دیگر بر جایگاه رفیع زنان در خانواده، جامعه و عرصه‌های حرفه‌ای تأکید شود.

حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی جاودانه از تعادل میان مسئولیت‌های اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی هستند؛ الگویی که بیمه ایران با افتخار می‌کوشد در مسیر خدمت‌رسانی خود، بخشی از ارزش‌های آن را در فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی متجلی سازد. ایشان نماد صداقت، ایثار و خدمت صادقانه‌اند و مسیرشان چراغ راه ما در ارائه خدمات بیمه‌ای و توسعه فرهنگ اعتماد و امنیت اجتماعی است.

اینجانب این مناسبت فرخنده را به تمامی بانوان شریف و فرهیخته ایران اسلامی و به‌ویژه بانوان گرانقدر همکار در خانواده بزرگ بیمه ایران، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. حضور فعال و اثرگذار بانوان در بخش‌های مدیریتی، تخصصی و اجرایی نه تنها موجب ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای و تقویت اعتماد عمومی می‌شود، بلکه نقش اساسی در توسعه اقتصاد ملی و پیشبرد اهداف سازمان ایفا می‌کند.

همکاران گرامی، شما با ایفای همزمان نقش‌های حرفه‌ای، همسری و مادری، نمونه‌ای زنده از تعادل و توانمندی زنان در جامعه امروز هستید. بیمه ایران بر این باور است که موفقیت پایدار و ارائه خدمات بی‌نظیر، تنها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، خصوصاً همکاران خانم توانمند و متعهد، امکان‌پذیر است.

امید است با الهام از سیره نورانی حضرت صدیقه کبری (س)، بیمه ایران بتواند همچنان با نگاه به ارزش‌های والای اخلاقی و انسانی، و با بهره‌گیری از توان و خلاقیت بانوان همکار، به ارتقای خدمات بیمه‌ای، حمایت از خانواده‌ها و توسعه اقتصاد ملی ادامه دهد و الگویی شایسته در حوزه مسئولیت اجتماعی باشد. توفیق، عزت و سلامت روزافزون همه بانوان ارجمند و خانواده‌های محترمشان را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

علی جباری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران

 

