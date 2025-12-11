همکاری بانک ملی و سازمان حج برای ارائه خدمات مالی و فرهنگی به حجاج/ اولویت در نیازسنجی مالی زائران است
مدیرعامل بانک ملی ایران بر ارایه خدمات مالی و شناسایی نیازهای فرهنگی زائران خانه خدا با تشکیل کارگروهی میان این بانک و سازمان حج و زیارت تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در نشست هم اندیشی بانک ملی و سازمان حج و زیارت با تأکید بر لزوم همکاری نزدیکتر دو نهاد اظهار داشت: تشکیل کارگروهی مشترک برای شناسایی و دسته بندی نیازهای مالی، خدماتی و فرهنگی حجاج و سازمان حج و زیارت ضروری است.
وی با بیان اینکه بانک ملی ایران با تمام ظرفیت و منابع انسانی و فنی، آماده ارایه خدمات مالی و فرهنگی شایسته به حجاج و مسئولان سازمان حج و زیارت است، ادامه داد: این بانک آمادگی دارد، با عرضه محصولات متنوع بانکی، تجربهای بیدغدغه و همراه با سهولت در مراودات مالی برای زائران خانه خدا فراهم کند.
نجارزاده خاطر نشان کرد: سازمان حج و زیارت و بانک ملی ایران دو سرمایه بزرگ کشور هستند که سهامدارانشان جز دولت و مردم نیستند و تمام ظرفیت این دو نهاد در خدمت مردم و حجاج قرار دارد.
در ادامه، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت: مسائل حج و زیارت نباید تحت تأثیر تحریمها قرار گیرد. ما در سازمان حج و زیارت امین و وکیل حجاج هستیم و تمام منافع این سازمان کاملا همراستا با منافع آنها است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی سازمان ارایه خدمات مطلوب به حجاج است، افزود: تلاش داریم که خدمات حج چه واجب وچه عمره را با کمترین هزینه و با بهترین کیفیت به زائران خانه خدا ارائه دهیم و امیدواریم با همکاری بانک ملی این دغدغه مرتفع شود.