وی افزود: بر اساس گزارش‌ها، در سال گذشته حدود شش تن طلا در پلتفرم‌های طلا به فروش رسیده است. با این حال، ممکن است در معاملات روزانه بین خریداران و فروشندگان تا ۵۰، ۶۰ یا حتی ۱۰۰ تن طلا جابه‌جا شود، اما موجودی واقعی فعلاً همان دو تن است.

نیازی با تأکید بر ظرفیت‌های بانک کارگشایی برای هدایت منابع طلا به سمت تولید اظهار داشت: متأسفانه در کشور شهرک‌های صنعتی طلا وجود ندارد، در حالی که این حوزه می‌تواند اشتغال‌زایی بسیار بیشتری نسبت به بازار کنونی ایجاد کند.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم فلز طلا را در ۵۵ خزانه موجود در کشور جذب و ذخیره کنیم، امکان هدایت آن به سمت تولید و توسعه فراهم خواهد شد.

رئیس بانک کارگشایی همچنین درباره اعتماد میان بخش دولتی و بازار سرمایه خصوصی در حوزه طلا گفت: در مقطعی نسل Z به خرید از پلتفرم‌های طلا روی آورد، در حالی که بازارهای موازی نیز فعال بودند.

در جریان جنگ ۱۲ روزه انتظار می‌رفت مردم برای دریافت طلای خود به بانک کارگشایی مراجعه کنند، اما تنها ۲۷ درصد اقدام کردند که این امر نشان‌دهنده اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور است.

وی در پایان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره از سوی دولت خاطرنشان کرد: بانک کارگشایی آماده همکاری با پلتفرم‌های دیجیتال کسب‌وکار در این زمینه است. این بانک با برخورداری از ۵۵ نقطه دریافت طلا و ۱۵۰ دستگاه تحویل شمش، می‌تواند خدمات گسترده‌ای به مشتریان پلتفرم‌ها ارائه دهد.