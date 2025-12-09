خبرگزاری کار ایران
رییس بانک کارگشایی:

ابزارهای تعهدی ما می‌تواند طلا را به سمت تولید هدایت کند

ابزارهای تعهدی ما می‌تواند طلا را به سمت تولید هدایت کند
کد خبر : 1725166
رئیس بانک کارگشایی با اعلام اینکه با برخورداری از ۵۵ خزانه و ۱۵۰ دستگاه تحویل شمش، آماده همکاری با پلتفرم‌های دیجیتال کسب‌وکار است، گفت: می توان با جذب فیزیک طلا، آنرا به سمت تولید و افزایش اشتغال سوق داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ایرج نیازی، در پنل تخصصی رویداد «رمز آتی» با اشاره به تعامل این بانک با پلتفرم‌های طلا گفت: از سال گذشته اقدام به جذب این پلتفرم‌ها برای تحویل طلا در شعب مختلف کرده‌ایم؛ هرچند موجودی واقعی آنها در بهترین حالت دو تا سه تن بوده است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌ها، در سال گذشته حدود شش تن طلا در پلتفرم‌های طلا به فروش رسیده است. با این حال، ممکن است در معاملات روزانه بین خریداران و فروشندگان تا ۵۰، ۶۰ یا حتی ۱۰۰ تن طلا جابه‌جا شود، اما موجودی واقعی فعلاً همان دو تن است.  

نیازی با تأکید بر ظرفیت‌های بانک کارگشایی برای هدایت منابع طلا به سمت تولید اظهار داشت: متأسفانه در کشور شهرک‌های صنعتی طلا وجود ندارد، در حالی که این حوزه می‌تواند اشتغال‌زایی بسیار بیشتری نسبت به بازار کنونی ایجاد کند.  

وی ادامه داد: اگر بتوانیم فلز طلا را در ۵۵ خزانه موجود در کشور جذب و ذخیره کنیم، امکان هدایت آن به سمت تولید و توسعه فراهم خواهد شد.  

رئیس بانک کارگشایی همچنین درباره اعتماد میان بخش دولتی و بازار سرمایه خصوصی در حوزه طلا گفت: در مقطعی نسل Z به خرید از پلتفرم‌های طلا روی آورد، در حالی که بازارهای موازی نیز فعال بودند.

در جریان جنگ ۱۲ روزه انتظار می‌رفت مردم برای دریافت طلای خود به بانک کارگشایی مراجعه کنند، اما تنها ۲۷ درصد اقدام کردند که این امر نشان‌دهنده اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور است.

وی در پایان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره از سوی دولت خاطرنشان کرد: بانک کارگشایی آماده همکاری با پلتفرم‌های دیجیتال کسب‌وکار در این زمینه است. این بانک با برخورداری از ۵۵ نقطه دریافت طلا و ۱۵۰ دستگاه تحویل شمش، می‌تواند خدمات گسترده‌ای به مشتریان پلتفرم‌ها ارائه دهد.

