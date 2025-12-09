مدیرعامل بانک ملت در جمع مدیران حوزه فناوری اطلاعات: محصولات جدید بانک ملت بر پایه فناوری های نوین و متکی بر دانش نخبگان کشور است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در جمع مدیران شرکت های حوزه فناوری اطلاعات این بانک با اشاره به این نکته که ارائه خدمات جدید در حوزه بانکداری در دستور کار بانک ملت قرار دارد، اظهار داشت: در ماه های اخیر تلاش های ارزشمندی از سوی همکاران ما برای ارائه محصولات جدید فناورانه که مورد تاکید و حمایت دولت و وزارت اقتصاد هم قرار دارد در حال انجام است تا با بهره مندی از دانش روز، توان و خلاقیت افراد نخبه ایرانی بتوانیم محصولاتی مطابق با نیاز هموطنان را تولید و ارائه کنیم.

فرخ نژاد به راه اندازی مرکز هوش مصنوعی بانک ملت در دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: از هرگونه طرح و ایده منطقی که بتواند باعث تسهیل امور بانکی مشتریان و ارتقای کیفیت خدمات بانکی در کشور شود استقبال و حمایت خواهیم کرد.

