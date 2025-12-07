صنعت فولاد ایران در نقطه عطف تاریخی؛ گذار از توسعه کمی به تعالی کیفی تنها راه بقاست!

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، مهندس امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان و نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در کنفرانس بین‌المللی استیل پرایس (Steel Price International Conference) با تشریح چشم‌انداز و چالش‌های صنعت فولاد کشور، بر ضرورت تدوین راهبردهای جدید برای حفظ رقابت‌پذیری تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید جهانی فولاد گفت: ایران با تولید ۳۱.۴ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۴، رتبه دهم جهان را در اختیار دارد و حدود ۲ درصد تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. به گفته او، نرخ رشد سالیانه تولید فولاد ایران ۶.۴ درصد است؛ در حالی که متوسط جهانی ۱.۶ درصد برآورد می‌شود.

مدیرعامل فولاد خوزستان، نقش این صنعت در اقتصاد کشور را قابل توجه دانست و افزود: صنعت فولاد برای حدود ۲ میلیون نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، ۵.۵ درصد از GDP بدون نفت را پوشش می‌دهد و در سال ۱۴۰۲ پس از پتروشیمی، دومین صنعت ارزآور کشور بوده است.

مهندس ابراهیمی در ادامه، مهم‌ترین چالش‌های صنعت فولاد را لجستیک و جانمایی نامتوازن منابع و همچنین محدودیت‌های انرژی (برق و گاز) عنوان کرد و گفت: محدودیت‌های انرژی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ موجب از دست رفتن ۲۶.۱۶ میلیون تن تولید و تحمیل ۱۴.۰۹ میلیارد دلار خسارت به کشور شده است. وی همچنین موانع صادرات را شامل محدودیت انرژی، چالش‌های ارزی، تعرفه‌های صادراتی، کمبود کانتینر و مشکلات حمل‌ونقل، و تحریم‌ها و مسائل بانکی برشمرد.

مدیرعامل فولاد خوزستان با تأکید بر ضرورت «چرخش راهبردی» تصریح کرد: آینده صنعت فولاد ایران در گرو حرکت از تولیدات سنتی به سمت فولادهای پیشرفته و آلیاژی با ارزش افزوده بالا است؛ بازاری که نرخ رشد آن در جهان ۵.۶ درصد اعلام شده و فرصت مهمی برای توسعه صادرات و خلق ارزش بیشتر فراهم می‌کند.

ابراهیمی در پایان تصریح کرد: آینده صنعت فولاد ایران در افزایش تناژ نیست؛ در ارتقای ارزش افزوده و حرکت به سمت فولادهای آلیاژی و محصولات فوق‌تخصصی است. گذار از کمیت به کیفیت یک انتخاب نیست، بلکه تنها راهبرد ممکن برای حفظ رقابت‌پذیری و پایداری صنعت فولاد ایران است. زمان اقدام اکنون است.