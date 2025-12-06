در واحد آب و پساب صنعتی شرکت فولادخوزستان؛
پاسداری از طلای آبی در قلب آتشین صنعت
در بحبوحه تنش آبی و تشدید سختی منابع آبی، واحد آب و پساب صنعتی فولاد خوزستان نه تنها ضامن تداوم چرخه تولید این غول فولادی است، بلکه با ثبت رکورد ۳۵۹ هزار مترمکعبی تولید آب خالص و بازیافت ۷۳ درصدی پساب، سنگری استوار در برابر فاجعه زیستمحیطی و صنعتی بنا نهاده است.
به گزارش ایلنا به نقل از فولاد خوزستان این گزارش، نگاهی استراتژیک به قلب تپندهای میاندازد که اگر از تپش بایستد، آتش کورهها خاموش میشود.
در کشوری که بر خط قرمز بحران آب ایستاده، برخی واحدهای صنعتی نه تنها مشکلآفرین نیستند، که الگویی برای چیرهشدن بر این بحرانند. شرکت فولاد خوزستان، به عنوان یکی از بزرگترین و پیشروترین تولیدکنندگان فولاد کشور، ثابت کرده که توسعه پایدار تنها یک شعار نیست. در بخش انرژی و سیالات این شرکت، واحد آب و پساب صنعتی همچون قلبی نامرئی اما حیاتی میتپد و آبی را که یکبار مصرف شده، دوباره به چرخه تولید بازمیگرداند و مانع از هدررفت این مایهی حیات میشود.
دستاوردهای این واحد از ابتدای تاسیس، حکایت از تحولی نهفته اما عمیق دارد. اوج درخشش آن اما در پاییز ۱۴۰۴ رقم خورد؛ جایی که این واحد با تولید ۳۵۹ هزار و ۲۱۵ مترمکعب آب خالص با روش اسمز معکوس (RO)، رکورد بیسابقهای را در تاریخ خود ثبت کرد. این میزان، رشدی خیرهکننده ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد و نشان میدهد چگونه مدیریت هوشمند میتواند بر تنگناهای انرژی و منابع غلبه کند.
نقش استراتژیک این واحد زمانی آشکار میشود که تصور کنیم اگر این سیستم پیچیده و پیشرفته نبود چه فاجعهای رخ میداد؟ بدون آب تصفیه شده و با کیفیت بالا، چرخه تولید فولاد عملا امکان پذیر نبود و متوقف میشد. کورههای احیاء و واحدهای فولادسازی که نیاز مبرمی به آب خالص برای فرآیندهای خود دارند، از کار میایستادند. این نه تنها یک توقف تولید، بلکه یک بحران اقتصادی و صنعتی بزرگ را برای منطقه و کشور به همراه میآورد.
با بالارفتن مداوم سختی آب در منطقه خوزستان، اهمیت کار این واحد دوچندان میشود. آب سخت میتواند به سرعت باعث رسوب گرفتگی و آسیبهای جدی به تأسیسات گرانقیمت شود. واحد آب و پساب با تصفیه چندمرحلهای و تولید آب RO، این تهدید را خنثی میکند و سلامت و کارایی تجهیزات را تضمین مینماید.
اما وجه دیگر این موفقیت، خدمت به محیطزیست است. بر اساس اعلام مسئولان این واحد در ششماههی اول سال بیش از ۷۳ درصد و به طور کلی ۴۲ درصد از کل پساب صنعتی تولیدی شرکت فولادخوزستان تصفیه و بازچرخانی شده است. این به معنای کاهش چشمگیر برداشت از منابع آب شیرین طبیعی و جلوگیری از رهاسازی پسابهای آلوده به محیط است. این عمل، بار مسئولیت اجتماعی فولاد خوزستان در حفظ اکوسیستم حساس خوزستان را به خوبی به دوش میکشد.
مهندس محمدحسن معینی، مدیر واحد آب و پساب شرکت فولاد خوزستان، در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت با بیان جزئیات این دستاورد گفت: واحد بازچرخانی ما، پساب صنعتی را پس از عملیات تصفیه فیزیکی، شیمیایی و پیشرفته، به آبی با کیفیت بالا برای استفاده در فرایندهای تولید فولاد تبدیل میکند.
وی با اشاره به چالشهای پشت سر گذاشته شده افزود: با تلاش بیوقفه همکاران، در پاییز امسال با بازچرخانی این حجم آب خالص، جوابگوی بخش مهمی از نیاز حیاتی واحدهای احیا و کارخانه اکسیژن ۳ بودیم که بالاترین میزان تولید از زمان راهاندازی بوده است.
معینی در تشریح اثرات این موفقیت تأکید کرد: اگرچه این تولید بالا نقش بسزایی در رکوردزنی واحدهای احیا داشت، اما امروز این کارخانه بخش عمده نیاز آب باکیفیت این واحدها را تأمین میکند. تولید پاییزی ما معادل ۴۲ درصد کل پساب شرکت است که مجدداً استفاده میشود.
این گزارش نشان میدهد که فولاد خوزستان با سرمایهگذاری بر فناوریهای نوین آب، نه تنها زنجیره تولید خود را در برابر بحران آب ایمن کرده، بلکه الگویی ملموس از فولاد سبز ارائه داده است. حماسه آب در دل آتش و فولاد، داستان پایداری است؛ پایداری تولید، پایداری محیط زیست و پایداری یک صنعت بزرگ ملی.