توسعه صادرات، سرلوحهی اصلی واحد صادرات فولاد خوزستان
شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی در کشور، همواره به دنبال توسعه صادرات و کمک به توسعه زیرساختهای مورد نیاز برای صادرات محصولات بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد خوزستان مجید عبیات مدیر صادرات شرکت فولاد خوزستان گفت: شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی در کشور، همواره به دنبال توسعه صادرات و کمک به توسعه زیرساختهای مورد نیاز برای صادرات محصولات بوده است.
وی افزود: اقدامات این شرکت در حوزه صادرات، باعث افزایش رونق در بنادر استان و همچنین توسعه صادرات و بارگیری محصولات از بنادر کمتر فعال استان گردیده است.
عبیات ادامه داد: احیای بنادر و اسکلههای غیر فعال، ضمن بهبود زیرساختهای صادراتی استان، به حفظ و توسعه بازارهای صادراتی توسط تولیدکنندگان کشور کمک شایانی مینماید که امیدواریم با برنامهریزیهای انجام شده، شاهد بهبود امکانات، ماشینآلات و زیرساختهای بندری باشیم.
وی با اشاره به تلاش برای ورود به بازارهای جدید جهانی خاطرنشان کرد: در واحد توسعه صادرات شرکت فولاد خوزستان، با توجه به الزامات لازم برای صادرات محصولات به برخی بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد که اقدامات لازم را در این خصوص در دستور کار این واحد قرار دارد.
مدیر صادرات شرکت فولاد خوزستان در پایان با قابل تقدیر برشمردن تلاش کارکنان واحد صادرات، از حمایتهای بیدریغ مدیرعامل و سایر ارکان شرکت خصوصا همکاران بخشهای تولیدی برای تولید محصولات با کیفیت در شرایط پیچیده تولید و ناترازیهای مختلف تشکر نمود.