در دیدار مدیرعامل بانک تجارت با مدیرعامل شرکت فولادخوزستان مورد تاکید قرار گرفت؛
همکاری راهبردی بانک و صنعت با نگاه به افقهای روشن پیش رو
امروز در دیداری صمیمانه ، هادی اخلاقیفیض مدیرعامل بانک تجارت به همراه هیاتی از مسئولین این بانک با امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی فولادخوزستان: این دیدار که صبح چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴ در محل مهمانسرای نور مجتمع دویست دستگاه و با حضور علیاصغر مشهدیزاده معاون مالی، سیدرضا هاشمیزاده معاون فنآوری، رضا وکیلی معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادخوزستان، مهران عباسزاده مدیرعامل گروه توسعه فراگیر، مهران یاقوت مدیرعامل شرکت پیشگامان و رضا کلانتری مدیرعامل شرکت صنعت فولادشادگان برگزار شد، طرفین به بحث و تبادل نظر درباره راههای تقویت و توسعه همکاریهای مالی و فناورانه پرداختند.
هدف اصلی این نشست، بررسی فرصتهای همکاری در زمینه ارائه خدمات بانکی نوین، توسعه زیرساختهای پرداخت دیجیتال، پشتیبانی از زنجیره تامین و تامین مالی پروژههای توسعهای و نوسازی در مجموعه فولاد خوزستان عنوان شد.
همچنین طرفین بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای مالی به منظور ارتقای بهرهوری و شفافیت در معاملات تاکید کردند.
این گفتوگوها مقدمهای برای امضای تفاهمنامهای جامع در آیندهای نزدیک در نظر گرفته شده که گامی بلند در تحکیم پیوند صنعت و بانکداری کشور ارزیابی میشود.