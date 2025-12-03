به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی فولاد خوزستان، آیین یادشده صبح سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ در محل ایستگاه آتشنشانی مرکزی با حضور علیرضا مخبردزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی، مرتضی خاکبازانفرد معاون منابعانسانی و امور اجتماعی، سیدرضا هاشمیزاده معاون فنآوری، مسعود توکلفرد مدیر بخش HSE و حجتالاسلام موسی بهاءالدینیعاملی دبیر شورای عالی فرهنگی و جمعی از مدیران شرکت فولادخوزستان انجام شد.
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در این مراسم ضمن قدردانی از همه معاونتها و بخشهایی که در رقم خوردن این رخداد مهم و موثر دخیل بودند، با تاکید بر تقویت مولفههای ایمنی در شرکت گفت: بحث ایمنی یکی از موضوعات بسیار مهم و شرط بقای سازمان است.
وی ادامه داد: ما در صنعتی هستیم که بسیار سخت است و هر لحظه ممکن است حادثهای رخ دهد، یکی از دغدغههای من تولید و دستیابی به رکوردهای تولید است منتها نه به هر قیمتی، چرا که ایمنی تکتک کارکنان برای ما ارزشمند و مهم است و عدم به خطر افتادن جان کارکنان بسیار برای ما اهمیت دارد.
مدیرعامل شرکت فولادخوزستان با اشاره به لزوم تجهیز سازمان و واحدها به ملزومات و وسایل ایمنی افزود: اعتقاد ما این است که خرید تجهیزات ایمنی، هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری استراتژیک است در جهت صیانت از نیروها و سرمایهی شرکت.
وی خاطر نشان کرد: ما بحرانهای خیلی سنگینی را پشت سرگذاشتهایم که الحمدلله با وجود نیروهای خیلی خوب در حوزه HSE و به خصوص آتشنشانی همیشه توانستهایم بر آنها فائق آییم. با وجود این تجهیزات هم اکنون میتوانیم پیام واضحی را به سازمان برسانیم که ما برای جان عزیزانمان در سازمان بسیار اهمیت قائل هستیم. من شخصا امیدوارم این خودروها را بیشتر در حوزهی آمادهسازی و بهرهبرداری و تستها مورد استفاده قرار دهیم تا اینکه در حادثهها و اتفاقات.
ابراهیمی در پایان با تاکید بر بحث آماده به کاری این خودروها بیان داشت: در شرایط سختی این رخداد رقم خورده، در بحثهای ناترازی شدید انرژی و مالی سازمان، خریدن این ماشینها صورت گرفته است که این مورد وظایف را در حوزه نگهداری چندین برابر میکند. باید این امکانات فضایی را فراهم کند که خانوادههای کارکنان دلهره و نگرانی از بودن عزیزانشان در محل کار نداشته باشند و یک آرامشی را به آنها القا کند. این اتفاقات نشان دهندهی استراتژی ما برای حفظ خانوادهایمان و جان کارکنانمان است.
وی همچنین از زحمات و پیگیریهای علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیتهای اجتماعی، مرتضی خاکبازانفرد معاون منابعانسانی، عطا تفضلی معاون خرید، مسعود توکلفرد مدیر بخش HSE و داریوش دانیالی مدیر ایمنی و نیز همهی افرادی که در به سرانجام رساندن این رخداد نقشی داشتند تقدیر و تشکر نمود
گفتنی است در ابتدای این مراسم، مسعود توکلفرد مدیر بخش HSE، بابک بهادری مدیر خرید مواد مصرفی و اقلام عمومی و اسماعیل کلاکج رئیس عملیات اتشنشانی و امداد، به صورت جداگانه به بیان توضیحات و گزارشات فنی و عملیاتی راجع به این موضوع در حوزه مربوط به خود پرداختند.