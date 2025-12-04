خبرگزاری کار ایران
ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای خرید خودروی برقی سایپا

در دوره جدید فروش خودروی برقی چانگان محصول شرکت سایپا، متقاضیان می توانند به صورت حضوری در شعب و غیرحضوری در سامانه پیشخوان الکترونیک ملت، نسبت به وکالتی سازی حساب و تامین وجه ودیعه اقدام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان خرید خودروی برقی چانگان Eado-Ev460 محصول شرکت سایپا، از روز چهارشنبه دوازدهم تا شنبه پانزدهم آذرماه برای وکالتی سازی و تامین وجه ودیعه در بانک ملت فرصت دارند و پس از آن می توانند با مراجعه به نشانی https://saipa.iranecar.com  فرآیند ثبت نام را تکمیل کنند.

بر اساس این گزارش، فعال سازی حساب وکالتی منوط به تامین وجه به میزان 500 میلیون تومان تا ساعت 24 روز شنبه 15 آذرماه است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی متقاضی مسدود خواهد شد.

خدمت حساب وکالتی در تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور و سامانه پیشخوان الکترونیک این بانک قابل ارائه به مشتریان گرامی است.

 

