خرید خودرو چانگان برقی شرکت سایپا با حساب وکالتی بانک تجارت
متقاضیان شرکت در طرح جدید خرید خودرو چانگان برقیEado-Ev460 شرکت خودروسازی سایپا میتوانند با وکالتی کردن سریع و غیرحضوری حساب خود در بانک تجارت از این فرصت بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، شرکت خودروسازی سایپا در نظر دارد خودرو چانگان برقی Eado-Ev460 را از 12 آذر ماه عرضه کند و مشتریان بانک تجارت میتوانند برای استفاده از این طرح و شروع فرآیند ثبتنام بهصورت غیرحضوری و حضوری تا ساعت 24 روز شنبه 15 آذر ماه از خدمات بانک بهرهمند شوند.
متقاضیان خرید طرح عادی خودروی چانگانv460 E - Eado برای وکالتی کردن حساب خود تنها کافی است از طریق سامانه حسابهای وکالتی بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir/vekalati سریع و ساده حساب شان را وکالتی کرده و سپس سایر مراحل را از طریق سامانه یکپارچه دنبال کنند.
حداقل مبلغ لازم برای مسدودی حساب در این طرح، 500 میلیون تومان (علاوه بر حداقل موجودی 20 هزار تومان) خواهد بود و پس از اعلام نتایج اولویتبندی، روند تحویل خودرو انجام خواهد شد.
شعب بانک تجارت در سراسر کشور نیز پذیرای مشتریانی هستند که تمایل به وکالتی کردن حساب خود بهصورت حضوری دارند.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره 1554 تماس گرفته و یا از طریق سایت اینترنتی این بانک به آدرس www.tejaratbank.ir و همچنین مراجعه به شعب بانک تجارت در سراسر کشور اقدام کنید.