خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پتروشیمی فن‌آوران دومین هنرستان فنی‌وحرفه‌ای خود را در ماهشهر احداث می‌کند

پتروشیمی فن‌آوران دومین هنرستان فنی‌وحرفه‌ای خود را در ماهشهر احداث می‌کند
کد خبر : 1722782
لینک کوتاه کپی شد.

گامی دیگر در مسیر مسئولیت اجتماعی و توسعه آموزش فنی در جنوب کشور

آئین امضای تفاهم‌نامه احداث دومین هنرستان فنی‌وحرفه‌ای شرکت پتروشیمی فن‌آوران در شهرستان بندر ماهشهر با حضور مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن‌آوران، بر اساس این تفاهم‌نامه، دومین هنرستان فنی‌وحرفه‌ای پتروشیمی فن‌آوران در زمینی به مساحت ۵۵۰۰ مترمربع و با زیربنای آموزشی ۱۹۲۵ مترمربع شامل ۱۲ کلاس درس و ۳۰۰ متر کارگاه آموزشی احداث خواهد شد. همچنین در طراحی این مجموعه، فضای ورزشی به وسعت ۱۲۰۰ مترمربع پیش‌بینی شده است تا علاوه بر آموزش مهارت‌های صنعتی، بستری برای نشاط و پویایی دانش‌آموزان فراهم شود.

پتروشیمی فن‌آوران پیش‌تر نیز با هدف ارتقای سطح آموزش فنی در منطقه، نخستین هنرستان فنی و حرفه‌ای دخترانه خود را در شهر چمران احداث و به بهره‌برداری رسانده بود؛ اقدامی که مورد استقبال جامعه محلی و نهادهای آموزشی قرار گرفت و نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی بومی متخصص برای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایفا کرد.

لازم به ذکر است، به زودی آئین رسمی آغاز عملیات اجرایی دومین هنرستان فنی و حرفه‌ای این شرکت وابسته به تاپیکو و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در راستای سیاست ابلاغی دولت چهاردهم با حضور مدیران ارشد برگزار خواهد شد.

    

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی