پتروشیمی فنآوران دومین هنرستان فنیوحرفهای خود را در ماهشهر احداث میکند
گامی دیگر در مسیر مسئولیت اجتماعی و توسعه آموزش فنی در جنوب کشور
آئین امضای تفاهمنامه احداث دومین هنرستان فنیوحرفهای شرکت پتروشیمی فنآوران در شهرستان بندر ماهشهر با حضور مدیرعامل شرکت پتروشیمی فنآوران و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فنآوران، بر اساس این تفاهمنامه، دومین هنرستان فنیوحرفهای پتروشیمی فنآوران در زمینی به مساحت ۵۵۰۰ مترمربع و با زیربنای آموزشی ۱۹۲۵ مترمربع شامل ۱۲ کلاس درس و ۳۰۰ متر کارگاه آموزشی احداث خواهد شد. همچنین در طراحی این مجموعه، فضای ورزشی به وسعت ۱۲۰۰ مترمربع پیشبینی شده است تا علاوه بر آموزش مهارتهای صنعتی، بستری برای نشاط و پویایی دانشآموزان فراهم شود.
پتروشیمی فنآوران پیشتر نیز با هدف ارتقای سطح آموزش فنی در منطقه، نخستین هنرستان فنی و حرفهای دخترانه خود را در شهر چمران احداث و به بهرهبرداری رسانده بود؛ اقدامی که مورد استقبال جامعه محلی و نهادهای آموزشی قرار گرفت و نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی بومی متخصص برای صنایع پاییندستی پتروشیمی ایفا کرد.
لازم به ذکر است، به زودی آئین رسمی آغاز عملیات اجرایی دومین هنرستان فنی و حرفهای این شرکت وابسته به تاپیکو و شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) در راستای سیاست ابلاغی دولت چهاردهم با حضور مدیران ارشد برگزار خواهد شد.