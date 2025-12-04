به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن‌آوران، بر اساس این تفاهم‌نامه، دومین هنرستان فنی‌وحرفه‌ای پتروشیمی فن‌آوران در زمینی به مساحت ۵۵۰۰ مترمربع و با زیربنای آموزشی ۱۹۲۵ مترمربع شامل ۱۲ کلاس درس و ۳۰۰ متر کارگاه آموزشی احداث خواهد شد. همچنین در طراحی این مجموعه، فضای ورزشی به وسعت ۱۲۰۰ مترمربع پیش‌بینی شده است تا علاوه بر آموزش مهارت‌های صنعتی، بستری برای نشاط و پویایی دانش‌آموزان فراهم شود.

پتروشیمی فن‌آوران پیش‌تر نیز با هدف ارتقای سطح آموزش فنی در منطقه، نخستین هنرستان فنی و حرفه‌ای دخترانه خود را در شهر چمران احداث و به بهره‌برداری رسانده بود؛ اقدامی که مورد استقبال جامعه محلی و نهادهای آموزشی قرار گرفت و نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی بومی متخصص برای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایفا کرد.

لازم به ذکر است، به زودی آئین رسمی آغاز عملیات اجرایی دومین هنرستان فنی و حرفه‌ای این شرکت وابسته به تاپیکو و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در راستای سیاست ابلاغی دولت چهاردهم با حضور مدیران ارشد برگزار خواهد شد.

