این موضوع که تا تاریخ یازدهم آذرماه تمامی برنامه تولید سالانه ایران‌خودرو به طور کامل محقق شده، نشان‌دهنده بهبود چشم‌گیر در شرایط تامین قطعات، فرایند تولید و مدیریت به‌موقع منابع در این شرکت است. طی این مدت، تولید با افزایش نزدیک به ۵۳ هزار دستگاه نسبت به مدت مشابه سال قبل، به عدد ۴۰۳ هزار و ۲۰۵ دستگاه رسیده که تطابق صددرصدی با برنامه‌ریزی سال جاری داشته است.

در کنار این افزایش کمی، موضوع ارتقای کیفیت به عنوان محور اصلی راهبردهای شرکت مورد تاکید جدی قرار گرفته است. مدیران ایران‌خودرو هم‌زمان با تسریع در تولید، برنامه‌های بهبود مستمر کیفیت را در سراسر زنجیره ارزش خود به اجرا درآورده‌اند. هدف نهایی از این اقدامات، جلب رضایت بیش‌تر مشتریان از طریق عرضه محصولات با کیفیت بالاتر و خدمات پس‌ازفروش کارآمدتر اعلام شده است.

نمونه عینی این تلاش‌ها، اقدامات اصلاحی انجام‌شده روی محصول ری‌راست. این خودرو که در ابتدای عرضه با چالش‌های کیفی همراه بود، با کاهش عمدی ظرفیت تولید و تمرکز بر رفع نقایص پیش از افزایش مجدد تیراژ تولید، ارتقای کیفی محسوسی را تجربه کرد. بر این اساس، بسیاری از مشکلات اولیه آن برطرف شده و میزان مراجعه این خودرو به شبکه خدمات پس‌ازفروش کاهش چشم‌گیری یافته است. همچنین براساس تازه‌ترین ارزیابی‌ها، آمار پرونده‌های شکایات مشتریان از ایران‌خودرو در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کرده که نشان‌دهنده تاثیر مثبت برنامه‌های کیفیت‌محور شرکت است.

علاوه بر کیفیت محصول، ارتقای خدمات پس‌ازفروش نیز در دستور کار مدیریت ایران‌خودرو قرار دارد و طی ماه‌های اخیر با جدیت بالایی پی‌گیری شده است. همچنین موضوع تاخیر در تحویل خودرو که پیش‌تر از جمله عوامل نارضایتی مشتریان بود، اکنون به حداقل میزان ممکن رسیده است. تعداد خودروهای معوقه برای تحویل، در حال حاضر به حدود هزار دستگاه کاهش یافته که کم‌تر از نیم‌روز تولید این شرکت است و تاخیر زمانی نیز به کم‌تر از یک ماه رسیده است.

دستیابی به برنامه تولید پس از هفت سال، در کنار تمرکز بر بهبود کیفیت محصولات و خدمات، بیانگر تحول مثبت در رویکردهای عملیاتی و مدیریتی ایران‌خودرو است. تداوم این شرایط در زمینه تامین قطعات و اجرای برنامه‌های کیفی می‌تواند افق روشن‌تری را برای رضایت مشتریان و تحقق اهداف بلندمدت این شرکت ترسیم کند

انتهای پیام/