پرداخت ۲۷ همت تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی ایران / ثبت بیشترین آمار در شبکه بانکی کشور

پرداخت 6 همت وام قرض الحسنه فرزندآوری

همچنین وام قرض الحسنه فرزندآوری طی همین مدت به ارزش نزدیک به شش همت به 63 هزار و 241 متقاضی توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است که این آمارها نشان می دهد رتبه این بانک در شبکه بانکی چشمگیر و نسبت به سایر بانک ها در جایگاه مناسب و جزو سه بانک برتر کشور در این زمینه است.

گفتنی است، بانک ملی ایران به عنوان تکیه گاه و بازوی توانمند دولت و یکی از پیشگامان اجرای سیاست های مسئولیت اجتماعی در کشور، با توسعه پرداخت های خود در بخش تسهیلات قرض الحسنه، گام های موثری در مسیر محرومیت زدایی در جامعه و پیشبرد اهداف توسعه ای کشور برداشته است.