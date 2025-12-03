خبرگزاری کار ایران
پرداخت ۲۷ همت تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی ایران / ثبت بیشترین آمار در شبکه بانکی کشور

بانک ملی ایران در هشت‌ماهه نخست سال جاری با پرداخت بیش از ۲۷ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، موفق به همراهی با ۸۱ هزار و ۷۴۳ زوج جوان در مسیر آغاز زندگی مشترک شده و جایگاه نخست شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،این بانک با رویکرد حمایت از ازدواج جوانان از ابتدای فروردین ماه تا پایان آبان امسال با تخصیص 274 میلیون و 547 هزار میلیارد ریال  تسهیلات ازدواج، سهم عمده و نقش قابل توجهی در پرداخت وام های قرض الحسنه ازدواج به زوج های واجد شرایط در شبکه بانکی کشور داشته است که براین اساس با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی، به طور متوسط روزانه در این مدت 340  نفر از این تسهیلات بهره مند شده اند.

پرداخت 6 همت وام قرض الحسنه فرزندآوری

همچنین وام قرض الحسنه فرزندآوری طی همین مدت به ارزش نزدیک به شش همت به 63 هزار و 241 متقاضی توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است که این آمارها نشان می دهد رتبه این بانک در شبکه بانکی چشمگیر و نسبت به سایر بانک ها در جایگاه مناسب و جزو سه بانک برتر کشور در این زمینه است.

گفتنی است، بانک ملی ایران به عنوان تکیه گاه و بازوی توانمند دولت و یکی از پیشگامان اجرای سیاست های مسئولیت اجتماعی  در کشور، با توسعه پرداخت های خود در بخش تسهیلات قرض الحسنه، گام های موثری در مسیر محرومیت زدایی در جامعه و پیشبرد اهداف توسعه ای کشور برداشته است.

