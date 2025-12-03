امکان وکالتی نمودن حسابهای بانک سپه در طرح ثبت نام محصولات شرکت سایپا فراهم شد
مشتریان گرامی بانک سپه میتوانند برای وکالتی نمودن حسابهای خود و شرکت در طرح ثبتنام پیشفروش آذرماه 1404 محصولات سایپا برای خرید محصولات این شرکت، به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک ib.banksepah.ir اقدام کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، امکان وکالتی نمودن حساب برای تمامی مشتریان گرامی بانک سپه به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک ib.banksepah.ir فراهم شده و متقاضیان میتوانند نسبت به وکالتی نمودن حساب به نام شرکت سایپا (آذرماه 1404) با مبلغ مسدودی 5 میلیارد ریال و قبول شرایط و ضوابط اقدام کنند.
لازم به ذکر است، زمان شروع فرآیند وکالتی نمودن حسابها برای متقاضیان از روز چهارشنبه 12 آذرماه تا ساعت 23:59 دقیقه روز شنبه 15 آذرماه سال جاری میباشد.
|
مهلت وکالتی نمودن حسابها
|
از
|
تا
|
|
روز شنبه 1404/09/15