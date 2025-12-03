به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، امکان وکالتی نمودن حساب برای تمامی مشتریان گرامی بانک سپه به صورت غیرحضوری از طریق همراه بانک و لینک ib.banksepah.ir فراهم شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به وکالتی نمودن حساب به نام شرکت سایپا (آذرماه 1404) با مبلغ مسدودی 5 میلیارد ریال و قبول شرایط و ضوابط اقدام کنند.

لازم به ذکر است، زمان شروع فرآیند وکالتی نمودن حساب‌ها برای متقاضیان از روز چهارشنبه 12 آذرماه تا ساعت 23:59 دقیقه روز شنبه 15 آذرماه سال جاری می‌باشد.

مهلت وکالتی نمودن حساب‌ها از تا

روز چهارشنبه

1404/09/12

ساعت 23:59 روز شنبه 1404/09/15

