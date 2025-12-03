بانک ملی ایران و همگامسازی با روز جهانی معلولان؛ ۹۰۰ شعبه مناسبسازی شد
حدود ۹۰۰ شعبه بانک ملی ایران در سراسر کشور بهمنظور تسهیل دسترسی و بهرهمندی افراد دارای معلولیت از خدمات بانکی، مناسبسازی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، تاکنون نزدیک به ۹۰۰ شعبه بانک ملی ایران در سراسر کشور بهمنظور تسهیل دسترسی و بهرهمندی افراد دارای معلولیت از خدمات بانکی، مناسبسازی شده است.
این اقدام راهبردی، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی بانک ملی ایران و با هدف تحقق اصول عدالت اجتماعی، ایجاد محیطی فراگیر و تضمین حقوق برابر شهروندان دارای معلولیت صورت پذیرفته است.
این مناسبسازی شامل ورودیهای همسطح با پیادهرو، نصب رمپ، بالابر یا آسانسور ویژه معلولان، کانترهای اختصاصی با ارتفاع مناسب، سرویس بهداشتی مجهز برای افراد دارای معلولیت، باجههای پاسخگویی خارج از نوبت و همچنین دستگاههای خودپرداز با ارتفاع استاندارد یک متر است تا معلولان یا افراد کوتاه قد نیز بهراحتی بتوانند از خدمات بانکی استفاده کنند.
بانک ملی ایران با اجرای مناسب سازی شعب، گامی بزرگ در جهت تحقق دسترسی برابر، حذف موانع فیزیکی و ارایه خدمات فراگیر به همه اقشار جامعه برداشته و مسئولیت اجتماعی خود را فراتر از ارائه خدمات مالی، در ایجاد جامعهای بدون تبعیض و همراه با توانیابان میداند.