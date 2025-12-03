به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مدیران و کارکنان واحد آهن‌سازی، عوامل دست‌یابی به این موفقیت را برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی تیمی و بهبود فرایندهای فنی عنوان کردند و در این باره چنین گفتند؛

حجت‌الله رفیعی، رئیس واحد آهن‌سازی،

با نگهداری پیشگیرانه، برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری آگاهانه، همکاران واحدهای آهن‌سازی موفق شدند خطوط تولید را تا بالاترین حد امکان فعال نگه داشته و از تمامی ظرفیت‌ها به شکل بهینه برای تحقق این دستاورد استفاده کنند.

در همین راستا از تلاش کارکنان امانی و پیمانکاران شاغل در بخش آهن‌سازی، دفاتر فنی تولید و تعمیرات، واحدهای خدمات و پشتیبانی سبا و همچنین حمایت مدیریت عالی سازمان به دلیل همکاری مؤثر در تحقق رکوردهای پیاپی قدردانی می‌کنیم.

مجید عکاف، شیفت‌فورمن تولید احیا:

کنترل دقیق فرایند تولید براساس نوع گندله مصرفی، بهینه‌سازی ترکیب گندله ورودی، رعایت دستورالعمل‌های عملیاتی و انجام بازرسی‌های منظم را از عوامل اصلی دست‌یابی به این رکورد بوده است.

امید آزادی، شیفت‌فورمن واحد انباشت و برداشت:

بررسی مستمر کیفیت گندله ورودی، برنامه‌ریزی برای پایل‌سازی و همگن‌سازی مواد و بهره‌گیری حداکثری از تجهیزات، نقش مؤثری در تحقق این میزان تولید داشته است.

محمد دشتی، فورمن مکانیک تعمیرات آهن‌سازی:

آماده‌به‌کاری تجهیزات یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید است به‌نحوی‌که تعمیرات به‌موقع، پایش توقفات اضطراری و انجام آنالیزهای خرابی در دوره‌های محدودیت انرژی از عوامل کلیدی در پایداری تولید و ثبت رکوردهای جدید است.

