ثبت رکورد تولید سیروزه آهن اسفنجی در شرکت فولاد و نورد سبا
کارکنان شرکت فولاد و نورد سبا با ثبت تولید ۱۴۶ هزار و ۱۰۰ تن آهن اسفنجی طی یک دوره سیروزه، رکورد جدیدی را در این بخش به نام خود ثبت کردند.
حجتالله رفیعی، رئیس واحد آهنسازی،
با نگهداری پیشگیرانه، برنامهریزی دقیق و تصمیمگیری آگاهانه، همکاران واحدهای آهنسازی موفق شدند خطوط تولید را تا بالاترین حد امکان فعال نگه داشته و از تمامی ظرفیتها به شکل بهینه برای تحقق این دستاورد استفاده کنند.
در همین راستا از تلاش کارکنان امانی و پیمانکاران شاغل در بخش آهنسازی، دفاتر فنی تولید و تعمیرات، واحدهای خدمات و پشتیبانی سبا و همچنین حمایت مدیریت عالی سازمان به دلیل همکاری مؤثر در تحقق رکوردهای پیاپی قدردانی میکنیم.
مجید عکاف، شیفتفورمن تولید احیا:
کنترل دقیق فرایند تولید براساس نوع گندله مصرفی، بهینهسازی ترکیب گندله ورودی، رعایت دستورالعملهای عملیاتی و انجام بازرسیهای منظم را از عوامل اصلی دستیابی به این رکورد بوده است.
امید آزادی، شیفتفورمن واحد انباشت و برداشت:
بررسی مستمر کیفیت گندله ورودی، برنامهریزی برای پایلسازی و همگنسازی مواد و بهرهگیری حداکثری از تجهیزات، نقش مؤثری در تحقق این میزان تولید داشته است.
محمد دشتی، فورمن مکانیک تعمیرات آهنسازی:
آمادهبهکاری تجهیزات یکی از مهمترین عوامل رشد تولید است بهنحویکه تعمیرات بهموقع، پایش توقفات اضطراری و انجام آنالیزهای خرابی در دورههای محدودیت انرژی از عوامل کلیدی در پایداری تولید و ثبت رکوردهای جدید است.