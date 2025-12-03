خبرگزاری کار ایران
پیشتازی بانک ملت در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

بانک ملت تا پایان آبان ماه ١٤0٤ بیش از ٢٥٧ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و بیش از ٦٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس آمار بانک مرکزی، این بانک در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تا پایان آبان ماه بیش از ٧٧ هزار فقره تسهیلات ازدواج و بالغ بر ٦٧ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ارزش بیش از ٣٢٠ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.

بر این اساس، نزدیک به ١٨ درصد از تسهیلات قرض­الحسنه ازدواج و ٢٠ درصد از تسهیلات قرض­الحسنه فرزند آوری شبکه بانکی در ٨ ماهه ابتدای امسال، از سوی بانک ملت پرداخت شده است.

 

