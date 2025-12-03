پیشتازی بانک ملت در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس آمار بانک مرکزی، این بانک در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تا پایان آبان ماه بیش از ٧٧ هزار فقره تسهیلات ازدواج و بالغ بر ٦٧ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ارزش بیش از ٣٢٠ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.

بر این اساس، نزدیک به ١٨ درصد از تسهیلات قرض­الحسنه ازدواج و ٢٠ درصد از تسهیلات قرض­الحسنه فرزند آوری شبکه بانکی در ٨ ماهه ابتدای امسال، از سوی بانک ملت پرداخت شده است.

