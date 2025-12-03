معرفی مراکز تفریحی نزدیک حرم امام رضا (ع)

مراکز تفریحی نزدیک حرم امام رضا از جمله مکان‌ هایی هستند که بسیاری از زائران پس از زیارت برای استراحت و گردش انتخاب می ‌کنند. معمولا مسافرانی که تور ارزان مشهد را رزرو می‌ کنند به ‌دلیل صرفه ‌جویی در زمان و قیمت، فرصت بیشتری برای بازدید از این فضا های تفریحی دارند و می ‌توانند برنامه سفر خود را متنوع ‌تر کنند.

این مراکز شامل مجموعه ‌های خرید، فضا های سرگرمی و تفریح خانوادگی است که دسترسی آسانی از محدوده حرم دارند. در ادامه مهم ‌ترین مراکز تفریحی اطراف حرم معرفی می ‌شود تا مسافران چه با تور هوایی و چه با سفرهای شخصی بتوانند انتخابی بهتر و برنامه‌ ریزی دقیق ‌تر داشته باشند.

باغ موزه نادری مشهد

باغ موزه نادری مشهد یکی از بهترین جاهای دیدنی مشهد یکی از مراکز مهم فرهنگی و تاریخی شهر است که به یاد نادرشاه افشار، بنیان گذار سلسه افشاریه، ساخته شده است. این مجموعه برای گردشگران فرصتی فراهم می کند تا بازدید کنندگان با زندگی، دستاوردها و دوران حکمرانی نادرشاه بیشتر آشنا شوند. علاوه بر بخش‌ های نمایشگاهی، باغ‌ موزه نادری امکاناتی دارد که بازدید را راحت ‌تر و لذت‌ بخش‌ تر می‌ کند.

امکانات باغ موزی نادری مشهد :

کافی شاپ

فروشگاه کتاب و سوغات

فضای نشستن و استراحت

امکانات رفاهی برای گردشگران

پارکینگ

سرویس بهداشتی

آدرس دقیق باغ موزه نادری مشهد

مشهد، خراسان رضوی، چهارراه شهدا

شماره تماس باغ موزه نادری مشهد

تلفن تماس : 05132224888

ساعت کاری باغ موزه نادری مشهد

همه روزه از ساعت 9 صبح تا 5 عصر باز است.

هزینه ورودی باغ موزه نادری مشهد

هزینه ورودی باغ موزه نادری مشهد در سال 1404 برای ایرانیان 5 تومان و برای توریست ها 50 هزار تومان است.

خانه تاریخی داروغه مشهد

خانه تاریخی داروغه یکی از بنا های دوره قاجار در بافت قدیمی مشهد است که به‌ عنوان نمونه‌ ای از معماری مسکونی و اداری آن دوره شناخته می ‌شود. این خانه به دستور مهدی‌ قلی‌ خان داروغه ساخته شد و در گذشته محل سکونت و انجام امور اداری داروغه شهر بوده است. این بنا دارای بخش ‌های متعددی مانند حیاط مرکزی، اتاق ‌های مسکونی، فضا های خدماتی و اتاق‌ های تشریفاتی است و هر بخش کارکرد مشخصی در ساختار خانه ‌های سنتی داشته است.

امکانات خانه تاریخی داروغه مشهد :

حیاط مرکزی با حوض و فضای نشستن

زیرزمین و بخش‌ های خدماتی قابل بازدید

آشپزخانه و نانوایی قدیمی

حمام خصوصی تاریخی

فضای مناسب عکاسی و گردش

وجود چایخانه یا کافی ‌شاپ سنتی

دسترسی آسان به وسایل حمل ‌ونقل شهری

آدرس دقیق خانه تاریخی داروغه مشهد

مشهد، خیابان نواب صفوی، محله راسته حوض مسگران، کوچه داروغه

شماره تماس خانه تاریخی داروغه مشهد

تلفن تماس: 05133691610

ساعت کاری خانه تاریخی داروغه مشهد

همه روزه از ساعت 8 صبح تا 19 عصر باز است.

هزینه ورودی خانه تاریخی داروغه مشهد

بهای بلیط ورودی برای خانه تاریخی داروغه 3 هزار تومان می باشد.

خانه تاریخی توکلی مشهد

خانه توکلی یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار در مشهد است که بخش مهمی از هویت تاریخی محله نواب صفوی را شکل می دهد. این ساختمان با الگوی سنتی خانه ‌های ایرانی ساخته شده یعنی حیاطی در مرکز بنا قرار دارد و اتاق‌ ها، ایوان‌ ها و فضا های داخلی در اطراف آن شکل گرفته ‌اند.

وجود حوض، آجرکاری‌ ها، کاشی ‌کاری ‌ها و درهای چوبی ارسی ‌مانند باعث شده که این خانه حال و هوای قدیمی و صمیمی خود را حفظ کند. بنا دو طبقه است و طبقه بالا با ستون ‌های آجری بلند و تزئینات قاجاری شناخته می‌ شود.

این خانه در طول سال‌ ها چندین بار باسازی شده و امروز به عنوان یک مجموعه فرهنگی مورد استفاده قرار می ‌گیرد. بخشی از فضا به نمایش سبک زندگی و معماری گذشته اختصاص دارد و بازدید کنندگان می ‌توانند با قدم زدن در اتاق‌ ها و ایوان ‌ها، حس و حال دوران قاجار را لمس کنند. فضای آرام، نور طبیعی، و ترکیب دلپذیر حیاط و ساختمان، خانه توکلی را به یکی از جاذبه‌های تاریخی دوست‌داشتنی مشهد تبدیل کرده است.

امکانات خانه توکلی مشهد :

سالن نمایش و معرفی آثار

امکان بازدید عکاسی

سرویس بهداشتی

آب سرد کن



دسترسی مناسب برای افراد سالمند

آدرس دقیق خانه تاریخی توکلی مشهد

مشهد، خیابان نواب صفوی، نواب صفوی 7

شماره تماس خانه تاریخی توکلی مشهد

تلفن تماس: 05133663738

هزینه ورودی خانه تاریخی توکلی مشهد

هزینه بلیط ورودی به خانه تاریخی مشهد برای عموم رایگان است.

پارک کوهسنگی مشهد

پارک کوهسنگی مشهد یکی از بزرگ ‌ترین و پر طرفدارترین جاهای دیدنی مشهد است که امکانات متنوعی برای تفریح و گذراندن وقت در اختیار مسافرانی که رزرو خود را در یکی از هتل های مشهد انجام داده اند، قرار می ‌دهد. در این پارک مجموعه‌ ای از فضا های مناسب پیاده‌ روی، زمین‌ های بازی کودکان، فضای سبز گسترده، دریاچه مصنوعی و مجموعه ‌ای از فروشگاه‌ ها و غرفه ‌های خوراکی قرار دارد.

وجود فضای نشستن، آلاچیق‌ ها، مسیرهای سنگ ‌فرش ‌شده، و چشم ‌انداز مناسب از سطح شهر باعث شده کوهسنگی به یکی از مکان‌ های مناسب برای خانواده‌ ها، ورزشکاران و گردشگران تبدیل شود. این بوستان همچنین به دلیل دسترسی آسان با خودرو و حمل ‌و نقل عمومی، از پر‌مراجعه ‌ترین پارک ‌های مشهد به شمار می ‌رود.

امکانات اصلی و رفاهی پارک کوهسنگی مشهد:

سرویس های بهداشتی در چند نقطه از پارک

زمین بازی کودکان

دریاچه مصنوعی و امکان قایق سواری

پارکینگ اختصاصی برای خودروهای شخصی

محوطه‌ های عکاسی و فضا های باز ویژه فعالیت ‌های گروهی

نیمکت های متعدد در سراسر پارک

دسترسی آسان به تاکسی و اتوبوس

وجود فروشگاه ها، عرفه های خوراکی و کافی شاپ

مسیرهای مناسب‌ سازی ‌شده برای سالمندان و افراد کم‌ توان

آدرس دقیق پارک کوهسنگی مشهد

مشهد، انتهای خیابان کوهسنگی

شماره تماس پارک کوهسنگی مشهد

تلفن تماس: 05138400265

هزینه ورودی پارک کوهسنگی مشهد

هزینه ورودی پارک کوهسنگی در سال 1404 برای هر نفر رایگان است. اما ورودی بخش های دیگر پارک کوه سنگی مشهد مثل شهربازی، موزه و آمفی تئاتر باید هزینه پرداخت کنید.

الماس شرق مشهد

الماس شرق مشهد یک مرکز خرید بزرگ در منطقه سپاد است که بیشتر به خاطر معماری خاص این ساختمان که شبیه الماس است و وجود فروشگاه های متعدد و فضای مناسب برای خرید و تفریح شناخته می شود. این مجموعه هم برای گردشگران و هم برای مردم خود مشهد یک مقصد پر طرفدار است، چون هم تنوع اجناس زیادی دارد و هم امکانات سرگرمی مثل شهربازی و فود کورت را در خودش جای داده است.

امکانات مرکز خرید الماس شرق مشهد:

شهربازی سر پوشیده

سینمای چند بعدی

فود کورت

کافی شاپ

پارکنیگ

سرویس بهداشتی

آسانسور و پله برقی

سیستم تهویه مناسب

آدرس دقیق الماس شرق مشهد

مشهد، انتهای بلوار خیام شمالی، میدان بهارستان، منطقه گردشگری سپاد

شماره تماس الماس شرق مشهد

تلفن تماس: 05131113111

هزینه ورودی الماس شرق مشهد

هزینه ورودی الماس شرق مشهد برای عموم رایگان است ولی برای تفرحات خاصی مانند شهربازی، سینما و آکواریوم هزینه این تفریحات را باید جداگاه پرداخت کنید.

