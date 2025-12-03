الزام به ثبت و تایید کدپستی هنگام صدور بیمهنامه چه چالشهایی را برای کاربران ایجاد کردهاست؟
ماه گذشته، تصمیمی خارج از اراده فعالان صنعت، روند صدور بیمهنامه را در سراسر کشور با کندی مواجه کرد. بیمهبازار بهعنوان یکی از فعالان صنعت بیمه اعلام میکند که اجرای الزام ثبت و تطبیق کدپستی در سامانه املاک و اسکان، پیرو دستورالعمل جدید سازمان بیمه مرکزی، روند صدور بیمهنامه را برای تمامی شرکتهای بیمه تحت تأثیر قرار داده است. این سازمان از خردادماه خبر از اتخاذ چنین تصمیمی داده بود و ابتدای ماه گذشته این الزام را اجرایی کرد.
با این وجود، بیمهبازار در راستای شفافیت، ارائه توضیحاتی درباره تأخیر در صدور بیمهنامهها را ضروری میداند:
در چند روز ابتدایی آبانماه، برخی از کاربران با تأخیر در صدور بیمهنامه روبهرو شدهاند. ضمن عذرخواهی از کاربران، بهصورت شفاف تأکید میکنیم که این تأخیر ناشی از اجرای الزام جدید بیمه مرکزی برای ثبت و تأیید کدپستی در سامانه املاک و اسکان بوده و این موضوع، علاوه بر بیمهبازار، تمامی شرکتهای فعال در صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار داده است.
از آنجا که بیمهبازار همواره خود را متعهد به بهبود مستمر فرآیندها میداند، از زمان ابلاغ این الزام، تیمهای فنی و عملیاتی با تمام ظرفیت در حال بهروزرسانی زیرساختها و هماهنگسازی روند صدور بیمهنامه با شرایط جدید بودهاند تا اثر این تغییرات بر تجربه کاربران به حداقل برسد؛ هرچند دلیل این تجربه ناخوشایند و نارضایتی کاربران تصمیماتی بوده که خارج از اراده بیمهبازار اتخاذ شده است.
در حال حاضر، روند صدور بیمهنامهها به ثبات رسیده و این تأخیر تنها به بازه کوتاهی در آبانماه مربوط بوده است.
از همراهی و صبوری کاربران سپاسگزاریم.
پشتیبانی بیمهبازار در تمام مراحل خرید و پیگیری بیمهنامه، آماده پاسخگویی است.