تجلیل از نقشآفرینی پتروشیمی تبریز در توسعه پایدار و صیانت از محیطزیست؛
قدردانی از مدیرعامل پتروشیمی تبریز در کنگره بینالمللی شهر سبز و دانشگاه سبز
پتروشیمی تبریز در نخستین کنگره بینالمللی «شهر سبز، دانشگاه سبز» به پاس نقشآفرینی برجسته خود در حفاظت از محیطزیست و توسعه پایدار مورد تقدیر قرار گرفت و مدیرعامل این شرکت با اهدای لوح و تندیس حامی محیطزیست مورد تقدیر مسئولان کشوری و استانی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در نخستین کنگره بینالمللی زیستمحیطی «شهر سبز، دانشگاه سبز» که به مناسبت انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی در سال ۲۰۲۵ میلادی و با حضور مسئولان عالیرتبه کشوری، نمایندگان برجسته بینالمللی و مدیران ارشد استانی برگزار شد، از دکتر میراشرفی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز به پاس تلاشهای ارزشمند در حوزه حفاظت از محیطزیست و اقدامات عملی این شرکت در مسیر توسعه پایدار و مدیریت منابع آب و پساب تقدیر بهعمل آمد.
این تقدیر توسط دکتر یعقوب هوشیار شهردار تبریز و دکتر محمدتقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز صورت گرفت و مهندس غلامی، مدیر HSE پتروشیمی تبریز بهنمایندگی از مدیرعامل شرکت، لوح تقدیر و تندیس حامی محیطزیست را دریافت کرد.
در لوح اهداشده، مراتب سپاس از نقش برجسته مدیرعامل پتروشیمی تبریز در حفاظت از محیطزیست و برداشتن گامهای مؤثر در مسیر توسعه پایدار بیان شده است؛ نقشی که نهتنها به ارتقای فرهنگ زیستمحیطی در جامعه انجامیده، بلکه افقهای تازهای در مسیر تحقق «شهر سبز»، «اقتصاد سبز» و «دانشگاه سبز» گشوده است. در این لوح، این اهتمام ارزشمند بهعنوان الگویی شایسته برای فعالان اقتصادی و اجتماعی در جهت ایجاد آیندهای پایدار توصیف شده است.
پتروشیمی تبریز در این کنگره بینالمللی و همچنین نمایشگاه فناوریها و نوآوریهای سبز که همزمان در محل دانشگاه تبریز برگزار شده است، حضوری فعال و تأثیرگذار دارد. این حضور با هدف معرفی دستاوردهای پیشگامانه شرکت در حوزه فناوریهای سبز، برنامههای محیطزیستی و پروژههای بهبود فرایند انجام شده است.
دکتر محمدی دبیرکل مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران، دکتر خاتمی معاون مجمع شهرهای آسیایی و رییس دانشگاه تبریز از جمله بازدید کنندگان از غرفه پتروشیمی تبریز در نخستین ساعت نمایشگاه فناوریها و نوآوریهای سبز بودند.
این رویداد بینالمللی که از امروز در دانشگاه تبریز آغاز بهکار کرده و طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت، با محوریت تبادل تجربیات علمی و اجرایی در حوزه محیطزیست و توسعه پایدار برگزار میشود.
کنگره «شهر سبز، دانشگاه سبز» با حضور متخصصان، مدیران شهری و دانشگاهیان از ایران و چندین کشور دیگر، فرصتی بیبدیل برای شکلگیری دیپلماسی زیستمحیطی، ایجاد همافزایی و توسعه همکاریهای علمی و صنعتی فراهم آورده است؛ فرصتی که پتروشیمی تبریز نیز با مشارکت مؤثر خود، نقش مهمی در آن ایفا میکند.
خاطر نشان میشود که حفاظت از محیط زیست در پتروشیمی تبریز یک اصل بنیادین است. این شرکت با استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیستمحیطی ISO 14001 و رویکردی علمی و آیندهنگر، همواره در کاهش آلایندهها و ارتقای کیفیت زیستبوم پیرامونی گام برداشته و شایسته عنوان «نگین سبز صنعت پتروشیمی ایران» است.
از مهمترین پروژههای زیستمحیطی مجتمع پتروشیمی تبریز میتوان به طرح انتقال و استفاده از پساب شهری تصفیهخانه تبریز در مجتمع، احداث واحد مدیریت پساب و پسماند، پوششگذاری حوضچههای واحد بازیافت و امحاء ترکیبات آلی فرار به روش RTO، نصب و راهاندازی سامانه پایش آنلاین دودکشها، جمعآوری و امحای گازهای آلاینده واحد ABS به روش RTO، نصب و راهاندازی فلومتر HP Flare، احداث سکوی تخلیه فشار و پرج تانکرهای حمل، طراحی و پیادهسازی نرمافزار دیتالاگر، طراحی و اجرای سامانه مدیریت پسماند (WMS)، طراحی نرمافزار مدیریت جنبهها و آثار زیستمحیطی (EAMS) اشاره کرد.